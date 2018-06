La Vall d'Uixó retira la Cruz de los Caídos

El Ayuntamiento de la Vall d´Uixó ha iniciado esta mañana la retirada de la Cruz de los Caídos en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de España en 2007 y la Ley Valenciana de Memoria Democrática y para la Convivencia aprobada por la Generalitat Valenciana en 2017.

Según el equipo de gobierno, esta actuación está avalada por los informes de los funcionarios municipales y por el Comité de Expertos para la Valoración de Retirada de Vestigios Relativos a la Guerra Civil y de la Dictadura en la Comunitat Valenciana, que se reunió con los seis partidos políticos con representación municipal, asociaciones culturales y técnicos antes de emitir su dictamen.

En esta legislatura el Ayuntamiento de la Vall d´Uixó subraya que ha retirado la medalla de oro y la distinción de hijo adoptivo de la ciudad al General Franco, el nombre de calles con nombres franquistas y el escudo anticonstitucional de la fachada del Edificio de Correos de titularidad municipal, en cumplimiento de las Leyes anteriormente mencionadas.

Recuerda que otras entidades como el Obispado también han retirado ya el escudo anticonstitucional de la fachada de la Capilla de la Mare de Déu dels Desemparats, y la Conselleria de Educación el del IES Botànic Cavanilles.

El ejecutivo de la localidad añade que en fechas próximas se instalará el monumento a la música que sustituirá a la Cruz de los Caídos, en reconocimiento a una disciplina artística arraigada en la ciudad y un elemento de unión entre los valleros y valleras que hasta ahora no tenían un reconocimiento público.

El Partido Popular de la Vall d'Uixó ha presentado un recurso en el juzgado contencioso administrativo para mantener la cruz franquista ubicada en la denominada actualmente Plaça de la Pau. Los populares entienden que en 1979 se retiró de la misma la simbología franquista. Se han sumado a una plataforma que asegura que ha recogido 13.000 firmas en contra de la retirada de la Cruz.

La portavoz adjunta del PP, Gema Domínguez, señaló que «de nada sirve presentar el recurso y no presentar una medida cautelar para que no se toque la Cruz hasta que la justicia no se pronuncie»