Borriana destina 130.000 euros para «solucionar problemas heredados en la gestión municipal»

La concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Borriana presentará al pleno de junio la modificación de crédito de cerca de 130.000 euros destinada, según explicó la concejal del área económica, Cristina Rius, «a solucionar problemas heredados de legislaturas anteriores, como por ejemplo, la no ejecución de determinadas unidades en nuestro término municipal, en este caso la Unidad de Ejecución A 13-34, que el anterior equipo de gobierno encargó a una empresa, pero que no acabó ejecutando, por lo que ahora debemos indemnizarles con un total de 78.000 euros». Rius detalló que «al menos, hemos conseguido negociar y reducir al máximo la cantidad solicitada por la empresa que no ejecutó el proyecto, y de los cerca de 150.000 euros exigidos, la cifra ha quedado reducida a prácticamente la mitad».

Otro de los objetivos de la modificación es la regularización y puesta al día de los pagos a determinados proveedores del consistorio. En el detalle de los 40.000 euros procedentes del Fondo de Imprevistos y destinado a los servicios que se prestan a través de la Junta Local Fallera, Rius hizo hincapié en «la no gestión de algunas de las contrataciones que anteriores equipos de gobierno realizaba, ya que por ejemplo debemos reservar hasta 6.000 euros para pagar el servicio de fotografía y vídeo contratado, nada más y nada menos, que en 2009». Dentro del mismo apartado Rius también ha detallado que «otro de los pagos y contrataciones que había que poner al día y regularizar de una vez por todas es el de la indumentaria para las falleras de la ciudad».