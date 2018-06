El CD Castellón no camina solo

La afición albinegra no dejará solo al equipo de Sergi Escobar el domingo.

Es un partido clave. Un cara o cruz. Y solo uno de los dos equipos estará en la final por el ascenso s Segunda División B. UE Sant Andreu y CD Castellón, dos equipos con un potencial muy parejo como ya demostraron el domingo pasado, se verán las caras este domingo a partir de las 19.00 horas en el Narcís Sala. En la ida hubo empate a cero y los andreuencs ya avisaron a los orelluts de que no será fácil doblegarles. Será, por lo tanto, un duelo a cara de perro que se vivirá con mucha pasión en las gradas. Y es que al parecer habrá lleno en el feudo del conjunto cuatribarrado, pero con masiva asistencia de albinegros.

El Narcís Sala tiene un aforo que ligeramente supera los 6.500 aficionados y la hinchada castellonense tiene reservado todo el Gol Sur, con cabida para unos 1.600 seguidores. Hasta la fecha, entre la Federación de Peñas del Castellón (Fedpecas), la Agrupació de Penyes Albinegres y aficionados a título particular han retirado más de medio millar de entradas. El Castellón estará en minoría, pero eso no preocupa en exceso. Si al final son 1.600 los aficionados que se dan cita en el campo del Sant Andreu, son muchos y muy ruidosos. No hay que desmerecer a los seguidores catalanes que defienden los intereses de un club histórico y con mucha solera en el fútbol catalán.



Indicaciones en el Narcís Sala

Para evitar contratiempos el día del partido, el Sant Andreu hace una advertencia a los aficionados del Castellón que el domingo acudan a su campo para presenciar el partido de vuelta de la segunda eliminatoria. Al parecer, y dado que algunos socios andreuencs han comprado entradas para aficionados del Castellón, la entidad barcelonesa informa que no podrá acceder al Narcís Sala por las puertas 1, 4 y 6 nadie con camisetas, bufandas ni ningún tipo de símbolo relacionado con la escuadra albinegra.

En este sentido, se destaca que la afición visitante únicamente podrá acceder al campo por la puerta 8, ubicada en el Gol Sur y hará falta presentar la pertinente entrada. Asimismo, se informaba ayer de que la entrada de los aficionados del Sant Andreu a la grada de General será por la puerta 6.

Hay que recordar que los socios del conjunto catalán tienen precios mucho más económicos que los que no lo son y ni qué decir que respecto a la afición visitante. De hecho un socio del Sant Andréu paga 3 euros en el Gol Norte, cuando la afición visitante pagará 13 euros en el Gol Sur.

Así, la afición del Castellón que quiera comprar entradas y acuda al campo sin ninguna indumentaria que le identifique como seguidor albinegro para evitar contratiempos y quiera presenciar el encuentro en tierras catalanas podrá adquirirlas al siguiente precio: 20 euros Tribuna, 12 euros Preferencia, 10 euros General y 5 euros Gol Norte.

La afición sabe de la importancia que tiene para el club dicho encuentro y no dejará solo, como nunca ha hecho, al equipo de la capital de la Plana.