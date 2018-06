«Estudiar para el selectivo te genera estrés para conseguir nota y no para aprender»

Selectivo, pruebas de acceso a la universidad o evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad. Da igual cómo se llame. Son tres días de exámenes en los que los estudiantes y las estudiantes se juegan el futuro. Así lo expresan los estudiantes del IES Francesc Ribalta encuestados por Levante de Castelló y que ayer realizaron los primeros exámenes: Historia, Inglés y Matemáticas o Latín, según la rama.

Alexis Teodoro piensa que las pruebas están «mal planteadas» porque a lo largo del curso «se nos dice siempre que tenemos que estudiar para el selectivo y eso nos crea un estrés y una presión constante y una sensación de que lo que tenemos que hacer es estudiar para obtener una nota y no aprender en sí».

Ágata Llobet Mut, también hizo ayer los exámenes y calificó la prueba de «injusta» porque «tienes mucho temario y te lo juegas todo a un examen». «A lo mejor tienes un mal día y todo depende de cómo estés. No sé de qué otra forma se podría evaluar pero conforme está planteado ahora juega mucho el factor de la suerte», añade. Para Natalia Melinda estas pruebas también están mal planteadas. Aseguran que «estás determinando tu futuro en tres días cuando llevas dos años trabajando en clase y sacando unas notas que ya demuestran que conoces la materia». «En tres días no puedes demostrar lo que sabes o lo que no porque es más una cuestión de suerte. No determina tu conocimiento», añade.

Paula Sanahuja Marco dice que no son unas pruebas «justas» y argumenta que «si trabajas todo el bachiller se supone que ya tienes los conocimientos para entrar en la universidad. Es una prueba que no la veo necesaria porque se podría acceder con las notas del bachiller». Por último, Rubén Forcadell Ruiz dice no ser partidario de acceder directamente con las notas de bachiller pero sí de buscar otra fórmula.

Un total de 2.313 estudiantes de la provincia de Castelló iniciaron ayer, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, los exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la convocatoria de junio de 2018.

Las pruebas seguirán hoy con los exámenes de Valenciano, Castellano, Química, Artes Escénicas o Geografía y Dibujo Técnico o Historia del Arte.

La selectividad finaliza mañana con los exámenes de Biología, Cultura Audiovisual o Filosofía, Física, Diseño o Economía y Griego o Geología. La segunda convocatoria será del 3 al 5 de julio, y no en septiembre.