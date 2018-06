Eva Alcón inicia su mandato al frente de la UJI

Eva Alcón inicia su mandato al frente de la Universitat Jaume I tras publicarse hoy en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia su nombramiento como rectora. "A partir de mañana comenzamos esta nueva etapa que asumo con ilusión y con voluntad de trabajar para mejorar nuestra institución", ha destacado en las redes sociales.

Alcón venció el 16 de mayo con un 83 % en unas elecciones al rectorado en las que solo se presentó su candidatura. Es la segunda rectora de la Comunitat Valenciana -después de la rectora de la Universitat de València Mavi Mestre- y la sexta en toda España. Actualmente, solo cuatro de las 50 universidades públicas españolas están lideradas por mujeres: la Universidad de Granada, la Autónoma de Barcelona, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Huelva. A ellas sumó la rectora de la UV tras la elecciones celebradas en marzo y, ahora, se une la catedrática de Filología Inglesa de la UJI, Eva Alcón.

Alcón se convierte en la sexta rectora de la UJI, universidad nacida en 1991. Reemplaza a Vicent Climent, que ha puesto fin a su andaddura tras ocho años. Sus principales retos pasan por acabar la facultad de Ciencias de la Salud, la renovación del Consell Social y el requisito ligüístico. En relación a este último, la ya rectora anunció la no obligatoriedad del C1 (mitjà) como condición necesaria para la obtención de ciertos títulos, eso sí, sin abandonar la promoción del valenciano. Otro objetivo se basa en conseguir un nuevo modelo de financiación que dote a la UJI de estabilidad .

Abandonó les Corts (donde era diputada del PSPV) en abril del año pasado para optar al rectorado de la UJI, tal como informó en su día Levante de Castelló. Para ello contaba con el apoyo de la comunidad universitaria y, aunque lo tenía fácil al ser la única candidata, lo cierto es que ha llevado a cabo una exhaustiva campaña para dar a conocer su proyecto a profesores, alumnado, trabajadores y ciudadanos de Castelló.

Asimismo, Candidatura per l'UJI, grupo que apoyó a Eva Alcón,obtuvo 82 representantes claustrales: 68 entre el PDI doctor con vinculación permanente, 13 entre el personal docente no doctor, contratado y ayudantes, además del único representante del estamento de personal becario y estudiantado de doctorado. Los miembros de Candidatura per l'UJI han estado entre los 20 más votados, encabezando la lista el actual vicerrector de Investigación, Jesús Lancis, seguido de Ximo Gual, Paco López (actual vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado), Rosa Llusar, e Isabel García Izquierdo (actual vicerrectora de Estudios)