El PP pide a la Generalitat que aplique la sentencia

El PP, en su calidad de antiguo gestor del Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló y promotor del recurso judicial que ha dado al traste con la política de personal de la consellera Montón en el centro hospitalario, arreció en su tesis de que la gestión de la consellera socialista ha supuesto «el desmantelamiento» del centro. A esta crítica se sumó ayer su máximo competidor por el ala del centro-derecha, la formación de Ciudadanos. La líder del Grupo Municipal de la formación naranja en el Ayuntamiento, Cristina Gabarda, acusó directamente a la alcaldesa, la socialista Amparo Marco, de «votar a favor de los despidos del Hospital Provincial».

El vicepresidente de la diputación, Vicent Sales, en una nota oficial, exigió a la consellera de Sanidad, Carmen Montón, que aplique de inmediato la sentencia que anula el acuerdo del desmantelamiento al que ha sometido al Hospital Provincial en los últimos años. Así, el vicepresidente del Gobierno Provincial insta a la consellera a aprovechar este varapalo judicial para cambiar el rumbo con el que está dirigiendo la gestión del hospital y vuelva a impulsarlo como centro sanitario de referencia que ya ha sido en el tratamiento oncológico, oftalmológico y de salud mental.

En paralelo, El Grupo Popular en Les Corts pidió Gobierno Valenciano que «dé la cara ante la demoledora sentencia que pone de manifiesto el intento de desmantelar el hospital Provincial de Castellón por parte de la Conselleria de Sanidad. El diputado autonómico José Juan Zaplana señaló que «esta sentencia confirma lo que desde el PP llevamos meses advirtiendo: la auténtica intención de la Conselleria es desmantela un centro sanitario y perjudicar a los pacientes de la provincia de Castelló».

Por su parte, recordó que «la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, votó a favor de los despidos en el Consorcio Hospitalario provincial, yendo en contra de los intereses de nuestra ciudad y nuestra provincia y ahora, como se ha visto tras la sentencia, también en contra de la legalidad». «Marco, en su seguidismo ciego a la consellera Montón permitió y dio el beneplácito al desmantelamiento del Hospital Provincial por parte de la Conselleria», aseguró.

«Aunque la alcaldesa se escudase en que fue nombrada de manera particular por Montón como miembro de este consejo, no puede olvidarse de que es alcaldesa de la ciudad y, como tal, debe velar por los castellonenses y la legalidad 24 horas al día 365 días al año y no sólo cuando ella crea conveniente», remarcó Cristina Gabarda.