Borriana acull les VII Jornades de la Desembocadura del Riu Millars

Observació d´aus. Estes jornades donaran protagonisme a les aus del paratge i al fenomen de l´observació dels ocells com a eina de conservació de l´entorn i també com a producte turístic que permet desestacionalitzar i diversificar l´oferta.

El divendres 8 i el dissabte 9 de juny es duen a terme les VII Jornades del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars organitzades pel Consorci del Riu, els ajuntaments d´Almassora, Vila-real i Borriana, la Generalitat Valenciana i la Diputació de Castelló.

Així, les activitats començaran el divendres 8 a les 18.00 hores amb l´exposició del IV Concurs de Fotografia Una Ullada al Millars. El concurs té com a objectiu prioritari promocionar entre la ciutadania els valors ecològics, socials, paisatgístics i culturals del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, un paratge fluvial únic. Cadascuna d´aquestes inclou un premi de 200 euros i un diploma. La participació és d´àmbit nacional i està oberta a tots els fotògrafs, aficionats o professionals, de la geografia espanyola. Les fotografies podien ser en blanc i negre, color o qualsevol altra tècnica fotogràfica. Un requisit important era que cadascuna de les obres es presentarà amb una indicació detallada del lloc del Paisatge Protegit on ha sigut presa.

Cal recordar que el Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars s´inicia al pont de l´autovia de la Plana o CV-10, entre els termes d´Almassora i Vila-real, i finalitza uns 14 quilòmetres riu avall en la platja de les Goles, entre Borriana i Almassora.

Després d´esta entrega de premis, es presentaran les jornades. A les 19.00 hores es lliuraran els premis del Concurs de Fotografia en les categories de paisatge, història i crítica. Seguidament començarà la conferència «Borriana i el Millars» de Vicent Franch i Ferrer. La jornada del divendres la tancarà un vi d´honor.

El dissabte les activitats començaran a les 9 hores amb la ponència «365 dies de vigilància i manteniment al paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars» de Diego Iserte i David López Serna. Seguidament, tindran lloc les xarrades «Les aus del paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars» i «Birdwatching a la Comunitat Valenciana» amb Yanina Maggiotto. A les 10.40 hores, com a última ponència abans de la pausa per al cafè, tindrà lloc la conferència «L´antropització del riu Millars» de Xosé Anxo. L´última ponència de la jornades serà a les 11.45 hores amb Ricardo Almenar i versarà sobre «Sostenibilitat hídrica: recursos, drets i ecosistemes».

El matí finalitzarà amb una taula redona de 12.25 hores a 14 hores sobre «La desembocadura del riu Millars: una visió polièdrica sobre l´aigua». La taula, moderada per Lluís Puig Gil, estarà formada per Josep Burdeus, Josep Maria Martínez Ahís, Fernando Moreno Panilla, Vicent Aparici Juan i Yanina Maggiotto.

Després de la pausa per a menjar hi haurà dos tallers teòric-pràctics a càrrec de Càdec Taller de gestió ambiental. De 16.00 hores a 18.00 hores grans i menuts podran gaudir de l´obra ´Aliades a la nit´ en el qual es construiran refugis per a rates penades i d´un taller de manualitats i confecció d´animals emblemàtics de la desembocadura.

Les VII Jornades del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars finalitzaran amb una taller de pesca de ´rall´ a càrrec de Vicent de las Liras que es realitzarà de 18 hores a 20 hores en la platja del Grau de Borriana. Cal assenyalar que, a excepció del taller de pesca de ´rall´ totes les activitats es desenvoluparan en el Centre Polifuncional del Grau de Borriana en una oportunitat única per a tornar la mirada cap al Millars.

La desembocadura destaca, sobretot, per ser un lloc de descans i cria de diverses espècies d´aus en el seu trànsit estacional entre Europa i Àfrica.