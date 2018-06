Alumnos de Síndrome de Down de Castelló realizan prácticas en empresas

Un total de 16 alumnos y alumnas de los cursos de Formación y Empleo de la Fundación Síndrome de Down de Castelló, han completado su formación con un periodo de prácticas profesionales en diferentes entidades y empresas de la provincia.

Estas prácticas se engloban dentro del Programa Formativo de Cualificación Básica cofinanciado por la Consellería de Educación y del Curso de Formación y Trabajo en el Sector Turístico cofinanciado por la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo.

En estas prácticas, los alumnos y las alumnas han podido poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de los meses de formación teórica que han recibido durante el curso.

En el caso del alumnado del Programa Formativo de Cualificación Básica, las prácticas han consistido en poner en práctica las habilidades y destrezas trabajadas en la especialidad de Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales lo que supone el poder desempeñar labores de ayudantes de administración, ordenanzas, personal de conserjerías, taquilleros/as y atención al cliente.

Las prácticas se han realizando en la Universitat Jaume I, Librería Argot, Asociación Síndrome de Down de Castelló, Ayuntamiento de Villafames, Ayuntamiento de Borriana, Unión de Mutuas y el Centro Geriátrico Sant Bartomeu- Benicarló.

Por su parte, los alumnos y las alumnas del Curso de Formación y Trabajo en el Sector Turístico han realizado sus prácticas en empresas del sector servicios donde han podido desarrollar sus destrezas en las funciones principales de atención al cliente.

Hotel Luz, Hotel Tryp Center, Pastelería Forn Garcia, Hotel Vorama y el Hotel Mindoro, han sido las empresas que han acogido alumnado en prácticas.



La realización de prácticas es un complemento fundamental para la formación de los alumnos y las alumnas, ya que les permite afianzar sus aprendizajes en entornos laborales reales, fomentando el desarrollo de habilidades laborales necesarias para su posterior integración laboral.

Para Jesús, Clara, Juan, o Borja, la realización de estas prácticas son fundamentales, "para mi ha sido una gran experiencia, en el hotel he podido relacionarme con todo tipo de personas que me han enseñado muchas cosas" afirma Jesús. Borja por su parte destaca que "he podido realizar las cosas que habíamos aprendido en la parte teórica: hacer un café, montar una mesa, atender a los clientes? todo esto y muchas más cosas".

Rosa Prades, presidenta de la entidad destaca que " el acceso al mercado laboral es un derecho de todas las personas por lo que desde la Fundación ponemos todo nuestro empeño en mejorar la empleabilidad de nuestros usuarios y usuarias, pero necesitamos que las empresas den un paso al frente y ofrezcan oportunidades laborales para nuestros/as usuarios/as" además, Prades añade que "es importante que las empresas vean lo que les ofrecemos como un beneficio para ellas: les asesoramos, contratan a trabajadores cualificados para el puesto, se refuerza su imagen social y por supuesto, pueden cumplir con los requisitos que establece la Ley General de Discapacidad".