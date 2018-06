Diez chefs cocinarán en directo el sábado en la plaza Santa Clara

Con la llegada del mes de junio Castelló le da la bienvenida al 'Show Cooking', un evento gastronómico que quiere reivindicar la variedad y calidad de los productos castellonenses y, cómo no, invitar los vecinos a probar diferentes recetas elaboradas por chefs de primera. El 'Show Cooking' se celebrará el sábado 9 de junio desde las 10:00 horas hasta las 14:00 del mediodía en la Plaza Santa Clara, donde los 10 chefs participantes elaborarán 10 recetas distintas con productos típicos de la provincia como por ejemplo bien el aceite, el boquerón, el pulpo, el jurel, la trufa, las alcachofas o los quesos artesanos, entre otros muchos.

La concejala de Turismo, Patricia Puerta, presentó el acto acompañada de chef castellonense Miguel Barrera, quien apuntó que «este Show Cooking será muy diferente a aquello que se ha hecho hasta ahora, puesto que queremos que sea muy dinámico, que la gente no se aburra». Es por eso que los asistentes no tendrán que esperar a los cocineros, pues cada 20 minutos participará un chef. «Creo que va a ser un acontecimiento único, porque no se ha hecho en toda España de este modo».