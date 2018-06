Los 'play offs' tampoco le han sonreído al Sant Andreu en los últimos años

El Sant Andreu es uno de los clubes con más solera en Catalunya y lleva tiempo intentando recuperar la Segunda División B, categoría que perdió en primavera de 2015. En estas dos últimas campañas no se pudo clasificar para el play-off de ascenso, aunque sí que lo consiguió en el presente curso liguero. Eso sí, las últimas fases de ascenso no le han sentado nada bien, aunque fueron para subir a Segunda División y no para Segunda B.

En junio de 1992 el Sant Andreu se quedó sin ascenso tras un polémico enfrentamiento contra el Lugo y con el arbitraje de Japón Sevilla. Y en 2010, bajo la presidencia de Joan Gaspar, el equipo andreuenc se quedó con la miel en los labios porque el Barcelona B le privó de subir en el último partido.

Cabe recordar que la Segunda División B entró en marcha en verano de 1976. Antes los ascensos eran de Tercera a Segunda. Y el Sant Andreu ahí sí que cuenta ascensos a la división de plata tanto en 1968 como en 1945. Se quedó sin poder subir en 1929, 1930 y 1935. Ahora los barceloneses trabajan por regresar a Segunda B.