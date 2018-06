Segorbe cancelará la deuda del municipio con cargo a los remanentes de tesorería

El Ayuntamiento de Segorbe cancelará su deuda municipal que actualmente está en más de un millón de euros tras aprobar ayer con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de los concejales del Partido Popular una modificación de crédito de 2.484.528 euros. Con esta cuantía, procedente del remanente de tesorería municipal, el consistorio pretende cancelar la deuda municipal por un importe de 1.116.065,67 euros.

Además, contempla llevar a cabo la construcción de una de las demandas más solicitadas por los segorbinos como es la instalación de una piscina municipal de verano, con un presupuesto de 300.000 euros, o ejecutar el proyecto turístico por el que se tiene previsto recuperar la zona del Castillo de la estrella con 478.310,63 euros a la espera de recibir una subvención para ejecutar el proyecto.

Otras de las inversiones pasa por la adecuación de la senda peatonal de la pedanía de Peñalba para la que se destinarán 50.519,96 euros, una inversión en patrimonio histórico de 33.410,19 euros y, una importante cantidad en productividades de personal y reformas en el auditorio por 50.000 euros.

El alcalde, Rafael Magdalena resaltó en su intervención que con esta inversión «conseguimos dejar el Ayuntamiento de Segorbe libre de deuda, liberar a la ciudad de una carga, lo que nos permite afrontar el próximo ejercicio con las cuentas saneadas».

Por su parte, el PP justificó su abstención afirmando que hay algunas de las actuaciones por las que se pretendía ejecutar la modificación de créditos con las que no estaban de acuerdo al no considerarlas oportunas, otras que desconocían realmente para qué iban destinadas al no contar con la información, otras que echaron en falta, pero también otras con las que se mostraron de acuerdo, por lo que decidieron no impedirlas con su voto en contra.

Asimismo, el pleno aprobó el II Plan Municipal de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Desde el PP decidieron abstenerse debido a que el plan no cuenta ni con representación de las asociaciones, ni de la oposición, salvo a modo interno cuando el anterior plan aprobado por los populares se contaba con estas representaciones.



Sociedad Musical

El Partido Popular presentó una moción para que el ayuntamiento destine 115.000 euros de fondos propios para el conservatorio y la conclusión de las obras del local de la sociedad musical. La moción fue enmendada por el equipo de gobierno para pedir que la inversión sea subvencionada por diversas administraciones, entre ellas, la Diputación de Castelló, a la que piden 60.000 euros. El concejal de música, Enrique Máñez afirmó que «vamos a pedir todas las subvenciones que sea posible y si no responden, el Ayuntamiento respaldará a la Sociedad Musical y al conservatorio».