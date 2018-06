La vulnerabilidad climática de Castelló

El aumento de las temperaturas y la escasez de lluvias hace que la provincia de Castelló sea «especialmente vulnerable» ante los efectos del cambio climático. Así lo revela el «I Informe Castelló ante el cambio climático» elaborado por la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló y Fobesa en el que se asegura que las emisiones de efecto invernadero pueden ser «especialmente negativo» en esta zona.

El estudio se presentó ayer en el Espai Cultural Menador de Castelló y aborda hasta diez escenarios en los que los efectos del cambio climático resultarían fatales. El más destacado sería en el ámbito de la agricultura donde se apunta que afectaría a la calidad de la producción agrícola que, llegaría, incluso, a no ser apta para la alimentación.

Asimismo, se apunta la aparición de nuevas plagas y enfermedades ante los cuales se instó a potenciar mecanismos de defensa vegetables alternativos a los actuales.

Los investigadores de la UJI María José Rua, Vicent Arbona y Arianna Renau expusieron las diez prioridades en cambio climático de Castelló recogidas en el informe que recoge las potencialidades en investigación. Las diez áreas preeminentes señaladas por los investigadores son: agricultura y seguridad alimentaria; agua y recursos naturales; energías renovables; procesos industriales y eficiencia energética; salud y calidad de vida; edificación y movilidad sostenibles; inclusión social; minimización de residuos y gestión ambiental; economía circular y ocupación verde; y Justicia climática.

El documento hace énfasis en la relevancia de reducir las emisiones de CO2 en Castelló para incrementar la eficiencia de los procesos productivos, incrementado la competitividad de la economía de la provincia y, a la vez, aumentar los umbrales de salud pública mediante la mejora de la calidad del aire.

Además, en relación a los recursos naturales, se hizo hincapié en que la provincia será especialmente «vulnerable y sensible» ya que «se modificará el ciclo del agua» y «disminuirá su disponibilidad para el uso doméstico, agrícola e industrial». «Esto hará que se tenga que recurrir a otros recursos hídricos no naturales como depuradoras, lo que mermará la calidad del agua», se explicó ayer en la presentación.

Ante esta situación, la comunidad investigadora de la UJI instó a la administración y a los sectores productivos a potenciar las energías renovables con el objetivo de reducir las emisiones de efecto invernadero, también con una importante incidencia en la salud pública.

Edward S. Rubin, profesor de Ingeniería y Política Pública y de Ingeniería Mecánica a la Universidad Carnegie Mellon (Pittsburg) -también responsable de la Cátedra de Ingeniería Medioambiental y Ciencia- impartió la conferencia «Climate Change Challenges and the Role of University Research and Education». Rubin alertó que los impactos del cambio climático se multiplicarán conforme se agrave el calentamiento global, mientras que destacó la relevancia de potenciar una investigación interdisciplinar conectada con la ciudadanía para divulgar este reto global y local.

Por último, el secretario autonómico de Medio ambiente y Cambio Climático de la Conselleria de Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Fran Quesada, clausuró la jornada con los avances del departamento autonómico en el desarrollo de la estrategia autonómica de adaptación y mitigación.