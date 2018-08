AVE a Madrid, burro a València

En els darrers dies han començat les obres per implantar l'ample internacional mitjançant el sistema de 'tercer fil o tercer carril' a la segona via de la plataforma ferroviària que uneix Castelló i València, després que el procés ja s'haja implantat a la primera via. Aquest fet ha obligat a restringir el trànsit dels combois entre València i Puçol a causa dels treballs d'adaptació de la via que es duen a terme al túnel de l'estació del Cabanyal i ha motivat la supressió dels serveis de trens d'alta velocitat i l'obligació de realitzar un transbordament a un autobús entre València i Puçol i viceversa a les persones usuàries dels trens de rodalia.

Una vegada més, les persones que utilitzen el transport públic a diari, aquelles que el necessiten per a anar a treballar o a estudiar, han sigut les primeres perjudicades. Als inconvenients de canviar de sistema de transport cal sumar els retards derivats de transitar per carreteres amb alta densitat de vehicles.

I aquest fet afecta directament un dels principals motors econòmics de les comarques de Castelló: el turisme.

Rajoy va vendre l'arribada del tren d'alta velocitat com la solució definitiva per promocionar les comarques del nord i connectar-les amb la resta de la península, però la realitat per centenars de milers de viatgers és una altra.

És per això que, des de Compromís, hem presentat a l'Ajuntament d'Almassora i a altres institucions una proposta d'acord per tal de demanar al Ministeri i la Conselleria competents que el bitllet de tren siga gratuït mentre duren les obres, com s'ha fet en altres comunitats autònomes en processos similars de millora d'infraestructures.

Aquesta mesura no compensarà les molèsties ocasionades, però és una manera de reconèixer els drets del usuaris i les usuàries i de fer-los arribar que som conscients de la situació que pateixen.

Volem que milloren les nostres connexions ferroviàries i totes les nostres infraestructures de comunicació, però no podem deixar que siga a costa dels nostres veïns i les nostres veïnes. Si aspirem a incrementar la competitivitat de les empreses i el progrés econòmic de les comarques del nord necessitem unes infraestructures de comunicació dignes.

En aquest qüestió té molt a veure l'infrafinançament que patim els valencians i les valencianes, i per això, la millora de les infraestructures de comunicació és una de les reivindicacions històriques de Compromís.

Ara ho és també de tota la ciutadania: només amb unes connexions adequades podrem atraure visitants i podrem posicionar-nos com a pol d'atracció turístic de primer ordre. Esperem que totes les forces polítiques s'unisquen a aquesta petició pel bé comú.