Fútbol para todas y de todas las edades

En femenino. El fútbol femenino está en auge. La máxima categoría española se retransmite cada fin de semana y patrocinadores de renombre apuestan por su desarrollo. No obstante, las jugadoras siguen afrontando problemas en todas las etapas de su vida deportiva. El recién creado CFF Solmar trata de solucionarlos.

Imaginen por un momento que un boxeador amateur de la categoría de los pesos pluma combatiera contra el campeón mundial de los pesos pesados. Desequilibrado, ¿verdad? Algo similar ocurre con el fútbol femenino, en el que jugadoras adolescentes pugnan con veteranas que incluso pueden doblar su edad. Una realidad peligrosa para las futbolistas y normalmente invisibilizada a la que el recién creado CFF Solmar quiere solucionar.

Este nuevo proyecto castellonense aspira a potenciar y normalizar el fútbol femenino. Quiere evitar situaciones de riesgo como la descrita, en la que las jugadoras no suelen tener margen para formarse y deben acometer sus primeros partidos de competición contra rivales mucho más duchas tanto en lo físico como en lo táctico. Para ello, la entidad dirigida por José Luis Marín ha emprendido una iniciativa pionera en Castelló. No es el primer equipo de fútbol femenino, ni mucho menos, pero sí la primera estructura de club exclusivamente femenina. A saber, el único proyecto «en el que las jugadoras pueden formarse desde pequeñas en un equipo con más niñas, sin tener que separarse de ellas cuando llega la adolescencia y la edad de competir (lo que sí sucede en los conjuntos mixtos) y en el que las más mayores no tendrán dificultades para conciliar el fútbol con su vida personal», según explica.

Respecto a las niñas, Marín detalla que «no se las trata como a los niños» en tanto que no tienen la oportunidad de crecer con sus compañeras en todas las fases del fútbol base. No tendrán que separarse y jugar contra deportistas veteranas nada más llegar a la adolescencia, sino que tendrán margen para crecer al mismo ritmo que los chicos. Por ejemplo, incrementando el tiempo de partido progresivamente y no pasando de la media hora a los noventa minutos sin la preparación física, técnica y mental pertinente.

Aquellas que se interesan por el balompié cuando están en el instituto no tendrán la presión de ser competitivas desde el primer minuto. El Solmar ofrece, según Marín, «un periodo de formación y adaptación poco estandarizado en el fútbol femenino». Se evita así que disputen partidos contra jugadoras contrastadas carentes de la experiencia mínima.

Todo ello busca contribuir a la profesionalización del fútbol femenino, tanto en los terrenos de juego como en las estructuras de organización. Despúes de que las niñas prueben el deporte y ver si les gusta, una vez las jóvenes hayan competido contra otras jugadoras de su edad, el Solmar seguirá siendo su casa.

Muchas mujeres se ven obligadas a dejar el fútbol cuando la necesidad de sustento económico y su vida personal acucian. «A partir de los 20 años y prácticamente hasta los 40, conciliar es casi imposible para ellas», reflexiona Marín. Los hombres, de acuerdo con el directivo, encuentran cobijo en las ligas de empresa y competiciones similares, algo que no acontece con las mujeres. «Aquellas que hayan dejado la competición pero que quieran seguir entrenando podrán venir y practicar con nosotros», ofrece orgulloso Juan Luis Marín.

Las aficionadas al fútbol encontrarán en el Solmar la oportunidad de formarse en todos los aspectos del fútbol, tal y como asevera su dirigente. Más allá de los centros y los remates, esta iniciativa también forma a enternadoras, psicólogas deportivas y una amplia miscelánea de perfiles.

Un espacio para todas y al alcance de todas, con tarifas que rondan los 60 euros por año. El club pretende, con todas estas facilidades, impulsar el fútbol femenino de una vez por todas, normalizar sus estructuras y visibilizarlo como el gran deporte que es. Porque ellas también juegan.