«Nadie podrá dudar de mi implicación y trabajo como nuevo concejal de Fiestas»

Omar Braina apenas ha necesitado 48 horas para entender la dimensión de las Fiestas. Aunque tendrá que esperar hasta octubre para tomar posesión del cargo como edil, desde que el viernes Sara Usó anunciara su renuncia al acta, ya no puede dejar de pensar en el compromiso que adquirirá con el «món de la festa». Sabe que la exigencia será máxima y que muchos ojos estarán pendientes de las decisiones que adopte durante su breve mandato. Sin embargo, se siente con fuerzas y preparado para superar con éxito el desafío.

Omar Braina todavía sigue instalado en una nube. Aunque lleva desde el pasado viernes tratando de asimilar la noticia, la responsabilidad de asumir la concejalía de Fiestas de Castelló le impide desconectar. Lo explica en Levante de Castelló en la que es su primera entrevista tras el anuncio.

¿Cómo se enteró de la renuncia de la concejala?

Me llamó directamente Sara para explicarme que le ha salido una plaza en Alicante y que es incompatible con la concejalía, por lo que tenía que dimitir.

Y con la alcaldesa, ¿ya ha hablado?

Sí, claro. Nada más hacerse oficial la noticia. Me ha felicitado y me ha dado todo el ánimo del mundo. Tengo un compromiso adquirido con ella, con el partido y con la ciudadanía, y no voy a defraudar a nadie.

¿Qué supone para usted convertirse en edil de su ciudad?

Es algo a lo que aspira uno cuando integra una lista de un partido político. Estoy encantado y muy ilusionado de poder trabajar para los vecinos de Castelló. Esta experiencia la debo disfrutar de la mejor manera posible.

Será el tercer edil de Fiestas, la concejalía más controvertida. ¿Cómo afronta este desafío?

Con muchas ganas, la verdad. No creo que tampoco sea tan polémica y difícil, más cuando hay una renovada Junta de Festes, con una nueva presidenta, y un nuevo Patronat. Por otro lado, las dos personas que estuvieron anteriormente en esta concejalía dimitieron por situaciones personales. Quiero creer que sus decisiones no fueron por la dificultad de la concejalía. Soy optimista y creo que irá todo bien.

Su nula vinculación con el «món de la festa», ¿puede acarrearle críticas?

Todo el mundo es libre de decir lo que quiera. Lo que nadie podrá dudar es de mi implicación y trabajo. Los ciudadanos de Castelló quieren que la gente que cobra del dinero público trabaje y se deje la piel, que es lo que haré yo.

¿Se ha marcado un objetivo como concejal de Fiestas?

Sara ha hecho una magnífica labor y aspiro a seguir su trabajo, intentando mejorar aquellos aspectos más importantes. Al final, esto es un equipo.

¿Ha podido ponerse al día de los asuntos más importantes?

No me ha dado tiempo a revisar las cuestiones pendientes en Fiestas. Apenas han pasado unas horas desde que Sara anunció su marcha. Además, realmente no asumiré la concejalía hasta octubre, cuando tome posesión de mi cargo en el pleno de ese mes. No obstante, tengo claro que una de mis primeras acciones será reunirme con la nueva presidenta de la Junta de Festes.

También se ocupará del área de Sostenibilidad Ambiental. ¿Menos relevante?

Al contrario. La concejalía de Medio Ambiente es mucho más importante de lo que parece. La gente quiere parques bonitos y en buenas condiciones. Sinceramente me gusta mucho esa concejalía. Pienso que Castelló puede y debe ser una ciudad mucho más verde.

¿Podrá compaginar su nuevo cargo con el trabajo de asesor del PSPV en la diputación?

Pienso que no. Ser concejal requiere dedicación exclusiva. En cualquier caso, todavía quedan dos meses para sustituir oficialmente a Sara, lo que me dará tiempo a cerrar algunos frentes judiciales en la diputación. Otra persona tendrá que suplirme llegado el momento.

¿Cómo ve el momento actual de la izquierda?

Cuando gobierna el PSOE las cosas van mejor. Por eso estoy en este partido. Las encuestas dicen que estamos subiendo y a nivel local la gente está valorando lo bien que lo estamos haciendo. El liderazgo y la forma de gestionar de la alcaldesa son incuestionables. El cambio que ha experimentado, y que continúa experimentando, la ciudad de Castelló es increíble.