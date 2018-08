El Pesudo disfrutó de poco fútbol

Con el paso de los minutos daba la sensación que el CD Castellón y el CD Almazora podrían estar tres días jugando y no serían capaces de marcar ni un gol. Y así fue al final. Un cero a cero como la catedral de Burgos en un encuentro que para los aficionados, por momentos, se tornó en aburrido y tedioso. El encuentro amistoso entre los dos conjuntos albinegros no tuvo ritmo. Un partido insípido como el de Cabanes, soso como el de Morella y nada que ver con el que la escuadra albinegra ofreció el miércoles en el campo del Valencia Mestalla. Aquello fue un cero a cero que dejó buenas sensaciones entre los jugadores, el de ayer no se sabe qué dejó al equipo de la capital de la Plana.

El primer tiempo arrancó en el Castellón con un once titular de Sergi Escobar donde sólo había un chaval del filial: el lateral izquierdo Aarón Romero. Y unos primeros cuarenta y cinco minutos que fueron un monólogo del conjunto visitante ayer en el Pesudo en una calurosa tarde que afectó de lleno a los principales protagonistas. El CD Castellón llevó la iniciativa durante el primer acto, pero tardó en levantar las palmas de los aficionados. Idas y venidas, balones largos, balones rifados. De vez en cuando alguna llegada y algún susto, como el que protagonizó Hicham Khaloua en el minuto 20 con parada de Rubén Jiménez.

Por líneas, y bajo el claro 4-4-2 con el que formó el equipo, el portero Álvaro Campos apenas tuvo trabajo y el poco que tuvo lo solventó con oficio. En defensa, mejoró el lateral diestro ucraniano Yaroslav Yaris, con llegadas y buenos centros. Los centrales Paco Regalón e Iker Satrústegui mandaron con seguridad. Igual de bien aplicado que estuvo el joven lateral Aaron Romero. En el centro del campo en plan recuperador estuvo Marc Castells y en la parte creativa Antonio Caballero trabajó a destajo. Por la banda derecha Kilian Morante apareció de ven en cuando. Por la izquierda oficio con Juanjo Gracia, al que el técnico está probando en las posiciones de lateral y extremo

Delante sigue gustando la casta, la garra y la picaresca el oportunista Hicham Khaloua, con un David Cubillas que se peleó con la experimentada defensa del Almazora, equipo que dio buenos ramalazos y dio más de un sobresalto. Se llegó al descanso con el marcador inicial y mucho aburrimiento en la grada.



Carrusel de cambios

La segunda parte arrancó con cuatro cambios en el Castellón. A los ocho minutos el portero del filial Nahum Pedre salvó el 1-0 por parte de los almassorense a tiro a bocajarro del central benicense Lalo Asín. Primer aviso claro de los locales, que estaban muy animados en este tramo del encuentro. Llegaron los cambios y la presencia del conjunto capitalino en la portería local se contó con los dedos de una mano y sobraban más de la mitad.

Debutó Jose Carlos Fernández y la verdad es que el onubense quiso destacar. Mostró destellos de calidad aunque también dejó claro que le falta mucho ritmo. Mucho rodaje después de un año largo sin jugar. Y nada más, que el partido acabó tal y como empezó, pero con muchos bostezos en la grada. El jueves más ante otro rival de la misma categoría: el Atlético de Madrid B, a las 20.00 horas en el estadio Castalia.