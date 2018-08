Ramón «Cuzco» del CPV Almassora, campió de veterans de Escala i Corda

El trinquet d'Onda va acollir una apassionant jornada de pilota valenciana amb la disputa de les sis finals del IX Campionat Autonòmic Individual d'Escala i Corda, on Pasqual de la Pobla de Vallbona es va proclamar campió de la màxima categoria al superar pel resultat de 60 per 40 a Vicente Ruiz Boni del CPV Meliana, en un duel espectacular en el qual els dos jugadors van mostrar la seua qualitat i el seu gran nivell de joc.

Per l'afició de la Plana, el duel més interessant va ser la final de la categoria de Veterans que enfrontava a dos jugadors de la província de Castelló i que va tancar la jornada de finals a Onda. Va ser una final intensa que va anar igualada fins al seu equador, moment a partir del qual es va imposar el saber fer de Ramón Cuzco del CPV Almassora que va encontrar els forats que deixava el jugador local Pedro López. Finalment, el jugador almassorí va superar a l'onder pel resultat de 60 per 35.

L'activitat es va iniciar a partir de les 09.45 hores del matí amb la disputa de la final de 4ª B. Un duel molt parell en el qual sempre va anar per davant Salva de Torrent, encara que Pedro de Manises ho va intentar en tot moment i a mitjan partida va posar en grans dificultats al seu adversari. La segona final del matí va tindre un gran nivell a pesar del resultat final, Oscar de Torrent va ser el dominador de la partida fins al 30 iguals, però a partir d'aquest moment no va poder sumar cap joc més, a pesar de la igualtat dels mateixos, aquestos sempre van caure del costat de Juanmi de Benissa.

La jornada del matí va finalitzar amb el duel entre Jesús i José Miguel Santacreu, va ser la final més igualada del dia, encara que a l'inici de la mateixa pareixia que Jesús guanyaria fàcil, però la realitat va ser totalment oposada ja que Santacreu va anar retallant les diferències fins situar-se 55 per 50, i val a 15 a favor des del rest però no va poder culminar la remuntada i Jesús va aconseguir situar el 60 per 50 final.

La final de la quarta categoria A va ser la que obrí la jornada de la vesprada al trinquet d'Onda, en la mateixa Carlos de Riba-roja va desplegar un joc atractiu i efectiu que li va permetre superar a Vicent Miquel Tenorio, fruit també de la seua major joventut, ja que la partida va ser molt dura tant per la seua duració com per la intensa calor de la vesprada al trinquet d'Onda.



Els resultats de les finals

Els enfrontaments va tindre els següents resultats. Així, en quarta categoria B, Salva Voro del CPV Torrent gunayà por 60 a 40 a Pedro Valera del CPV Manises. En la segona categoria, el campió va ser Juanmi Vaño del CPV Benissa que s'imposà a Oscar López del CPV Torrent por 60 a 30. En tercera categoria, Jesús Mercé del CPV Torrent va gunayar per 60 a 50 a José Miguel Santacreu del CPV Sant Vicent.

En qarta categoría A, el millor va ser Carlos Tarazona del CPV Riba-roja que va vencer per 60 a 40 Vicent Miquel del CPV Amics de la Ribera. En primera categoría, Pascual Balaguer del CPV Racó de la Pilota de la Pobla de Vallbona gunayà per 60 a 40 Vicente Ruiz Boni del CPV Meliana. Finalmente, en la categoria Veterans, Ramón Cuzco del CPV Almassora superà per 60 a 35 a Pedro López CPV Onda.

Per la seua banda, les entregues de trofeus van estar presidides pel regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Onda, Paco Chalmeta, qui va estar acompanyat en la gala de entrega dels guardons per la tinent alcalde d'Educació, Encarna Ribes, pel vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Pedro López, pel president del CPV Onda, Ricardo Baraldes, i pel regidor de l'Ajuntament de Torrent, David Babiera.