El Villarreal C le remonta al Torre Levante en Miralcamp

El Villarreal C estrenó el casillero victorias en pretemporada tras remontarle al Torre Levante en el campo 5 de la Ciutat Esportiva. A la tercera fue la vencida y al final los muchachos de Pere Martí se impusieron a un buen y reforzado contrincante. Los chavales de la escuadra grogueta acabaron por remontar el gol anotado por uno de los mejores del rival: Reyes.

El primer tiempo resultó muy entretenido. Las mejores ocasiones fueron para el segundo filial del Villarreal, pero el 0-1 con el que se llegó al descanso lo anotó Reyes en el minuto 22 tras una fenomenal jugada de Luis. El portero visitante Sergio Paredes realizó tres grandes intervenciones. Antes del descanso el propio Reyes cabeceó un balón al larguero de la portería de Vicent.

En el segundo tiempo, y con un bloque prácticamente nuevo, el Villarreal C fue mucho más atrevido. Un claro penalti de Álvaro Gómez a Nacho Díaz acabó con el 1-1 ya que el jienense no perdonó. Iván Morante, de falta directa, estuvo a punto de poner el 2-1, pero éste no llegaría hasta el minuto 67. Penalti de Luis a Goyo y Davide Castelli puso el 2-1. Igualó Siscar con un golazo, y en el 88 una gran jugada de Germán Valera acabó con el remate del italiano Davide para poner el 3-2 definitivo. La próxima cita para el Villarreal C será el próximo miércoles en Benidorm frente a un equipo de Dubai que se encuentra por aquella zona realizando una especie de pretemporada.