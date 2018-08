«La violencia de género es una patata caliente que nadie quiere afrontar»

Los padres de Rocío López, Lucila y Félix, iniciaron, desde el asesinato de su hija el 30 de noviembre de 2008, un arduo trabajo contra la violencia machista. Para ello crearon la Asociación de Ayuda a Familiares y Víctimas Rocío López Agredano y que está involucrada en la ayuda a personas que están atravesando momentos difíciles debido a la carga emocional que están sufriendo. De momento, se dirigen al ámbito geográfico de Castelló y provincia. No obstante, se ofrecen a cualquier persona o familia que necesite de su apoyo y orientación sea del ámbito geográfico que sea. La actividad de la asociación es la de prestar ayuda, orientación y asesoramiento a las víctimas de la violencia machista y a los familiares que han sufrido la pérdida de un ser querido por violencia machista.

Orientan y acompañan a las víctimas y familiares para que sepan dónde y a quién acudir y así sean atendidas por personas especializadas. «Queremos que estas mujeres y familias, se sientan apoyadas, escuchadas y acompañadas. Evitando situaciones como las que nosotros nos encontramos con la pérdida de nuestra hija Rocío», comentan sus padres. Lucila y Félix dan conferencias en colegios, organizan representaciones teatrales en los que se fomenta el respeto y la igualdad entre géneros y han llegado a reunirse en varias ocasiones con representantes del Gobierno central.

«Todas las ilusiones y proyectos que tenía desaparecieron cuando mataron a Rocío, lo único que no ha desaparecido son las ganas de luchar por una causa, que por más que se hable de ella en los medios de comunicación, en programas de televisión, etc., nadie quiere afrontar. La hipocresía mostrada por los políticos no podéis imaginar hasta qué extremos puede llegar. Es una patata caliente que nadie quiere de verdad afrontar, quita votos y la mujer sigue siendo víctima de segunda clase. Incluso algunos y algunas políticas intentan evitarte», asegura Félix.