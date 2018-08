«¿Continuista? Llevo tres años modernizando la federación»

Abogado especializado en Derecho Deportivo, Gomar basa su proyecto para dirigir la Federación de Fútbol de la CV en la palabra «formación». Hace 30 años ya entrenaba un equipo de fútbol sala femenino.

«La federación de fútbol de la Comunidad Valenciana está trasnochada, casposa y ha sido un cortijo durante 32 años». ¿Qué responde Salvador Gomar cuando escucha esta expresión?

Pues que yo llevo 3 años en la federación como secretario y llegué con la prioridad de modernizarla. Empecé un camino, Vicente muñoz ha decidido irse, y me corresponde continuar a mí el camino, seguir mejorando las cosas que faltan por mejorar. Es cierto que la federación se quedó atrás en algunos aspectos, y no me refiero a organización de competiciones ni al personal, que es extraordinario, sino a una modernización global que no se hizo por una cuestión de edad. Ahora estamos en un cambio generacional muy bonito y me apasiona coger el testigo a mí.

Albelda, su único oponente a la presidencia, dice que usted seguirá una línea continuista.

En absoluto. Yo llegué para modificar muchas cosas. Yo conozco a Vicente Muñoz igual que lo pudo haber conocido David Albelda o cualquiera del mundo del fútbol. Yo traigo gente nueva y joven, no puedo ser continuista nunca en la vida. Como secretario he estado gestionando un cambio generacional. Y ahora todos los que quiero que vengan a la junta directiva y a diferentes áreas que se van a crear, es gente muy válida del mundo del fútbol, más allá de la gente que está trabajando en la federación, que es muy profesional.

¿Cuáles son las bases y prioridades de su proyecto como presidente?

La prioridad es la línea de formación. Yo vengo precisamente del mundo de la formación y es fundamental para la federación. Hablo de una formación global y necesaria, de cursos de gestión para todos los puestos. Fíjate que hay personal que está en los clubes que trabajan todos los días y necesitan esa formación, un poco de formación jurídica, económica, para llevar bien el club. Esa pata está coja. También vamos a formar para mejorar la ética deportiva. Tenemos preocupación por la violencia. Otra pata primordial para nosotros es el fomento del fútbol femenino. Lo vamos a hacer explotar y vamos a ser un referente en España, seguro. Y otra pata es el fútbol sala, que está anclado. Vamos a ir a los colegios para promocionarlo más. Yo vengo del fútbol sala (El Pilar) y veo que cuando los chavales terminan segundo de bachiller, no tienen equipos de referencia a dónde ir. Tenemos que fortalecerlo.

El principal problema del fútbol femenino, ahora, ¿es la falta de instalaciones? ¿Caben más equipos en los horarios de entrenamientos y partidos?

Es un problema de todos, no del femenino. El masculino y el femenino es lo mismo. Pero al crecer el fútbol femenino, crecen las licencias. Antes se les metía en horas perdidas. Yo diría que faltan instalaciones para tantas licencias. Tenemos 105.000.

Entonces, aparte de los clubes «grandes», ¿es difícil que las escuelas sumen equipos femeninos?

Ya los hay. En Alicante está el Sporting Plata Argel, que tiene jugadoras de renombre. Ruth García vino al Levante UD de Camporrobles, el Villarreal tiene un equipo potente, el Almazora también? en la Comunitat hay muy buen fútbol femenino. En segunda nacional tenemos 10 equipos. Lo que quiero es crear una liga juvenil, porque a nivel europeo y de selección española es importante. Eso todavía no podemos crearlo, porque ahora tendrían que hacer muchos kilómetros. Eso es un hándicap, pero lo vamos a solventar.

¿Cuáles son las principales demandas de los clubes?

Al principio de liga, los cambios de grupo, porque hay equipos que les toca otra zona y han de hacer muchos kilómetros, pero eso viene determinado por los ascensos y descensos. Siempre hay alguien que no está contento. Luego, durante la Liga, hay las típicas quejas sobre los arbitrajes, pero en general hay pocas quejas. La federación ha mejorado muchísimo en organización.

Entonces, ¿percibe buena sintonía entre clubes y federación?

Hay buena sintonía. Lo que falta es explotar más lo que estamos haciendo bien. Nos falta un área de comunicación que, por ejemplo, permita informar que nuestras selecciones autonómicas han quedado finalistas en las 4 finales más importantes (sub'16 y sub'18 masculina y femenina), porque eso es bueno pero no se sabe. Desde que llegué como secretario es una pelea continua. Por eso no es una línea continuista. Se trata de mejorar lo que ya conocemos. En nuestro proyecto está el refuerzo del área de comunicación, porque es básico.

¿Cuáles son las principales preocupaciones en el fútbol base?

Las limitaciones en número de campos y la tensión de los padres. En Alicante hay una falta de instalaciones tremenda. Hay poblaciones donde coinciden tres clubes y se llevan mal. Eso deriva en cambios de horarios. Nosotros intentamos solucionar eso. Castellón sí tiene muchas instalaciones. En València ciudad sí hay problemas, porque siempre se comparten los campos y eso crea envidias. El ayuntamiento está dando la gestión a turnos, no podemos hacer otra cosa.

¿Cuántos campos tiene la federación?

Tenemos 12 o 14 campos, que los gestiona el propio club, o los cedemos en gestión al ayuntamiento. Son de la española, pero lo gestiona la valenciana. Se ceden gratuitamente a cambio de que lo mantengan. Esto viene de Miguel Monleón, en los 70, cuando no existían campos en las poblaciones.

En la federación, ¿tiene el mismo peso un equipo de segunda regional o de fútbol base que un «grande»?

A nivel federativo tiene el mismo peso el Alboraia, el San José, Serranos, Don Bosco, que son escuelas que tienen muchos equipos, que el Natzaret, con 2, porque su labor es la misma.

La actitud de muchos padres es un problema generalizado en el fútbol base. ¿Qué tiene que decir la federación?

Hicimos un congreso para ver de qué forma se paliaba esa tensión, pero la educación está dentro de cada familia, es una cuestión social. En estos últimos años de crisis, vemos que muchos padres sacan los problemas al exterior en un partido de fútbol. Hay casi 3.000 partidos de fútbol en la Comunitat en un fin de semana. En el fútbol se saca mucho la tensión.

¿Qué mensaje le da a los padres?

Que cuenten hasta 10 antes incluso de animar. Que animen cuando marquen un gol, y poco más. Que piensen en ellos cuando eran pequeños. Muchas veces, un niño tiene en casa la presión de tener que aprobar todo y la de jugar bien «porque el Valencia CF, el Villarreal, el Levante UD, el Hércules o el Elche te van a ver y te van a fichar y tienes que ser el mejor». Esa tensión la manifiestan los padres en los campos. Han de pensar que los chavales tienen que divertirse. Sé que es difícil, que está la Superliga y los niños quieren jugar categorías altas, pero hay que tomárselo con calma.

Se está perdiendo la cultura de escuela.

Tenemos que aprender del fútbol sala, que la tiene.

¿Qué habría que decirle al chaval que es muy buen futbolista y empieza a agobiarle la presión externa?

Primero, decirles a los padres que no vayan a verlos (bromea), como en nuestra época. Lo que ha de hacer el chaval es abstraerse. Yo entrenaba a chavalitos, entre ellos al hijo de Josu Ortuondo (entrenador del Levante UD, entre otros). El padre estaba callado todo el rato y al final del entrenamiento me preguntaba si quería algo y se iba. Es importante recordar que los entrenadores también quieren mejorar, esa competencia también existe en los banquillos. Esa presión está ahí. ¿Quién soluciona eso? Vuelvo a lo del principio. Hay que crear comités que vayan enseñando en la formación.

La asamblea se votará el 19 de septiembre y usted parte con más apoyos. ¿Quién le respalda más?

He visto reconocimiento de muchos clubes que me han llamado incluso para animarme, pero ya antes de dimitir de secretario (el pasado 31 de julio). Yo no me he levantado un día y he dicho quiero ser presidente, como leí que dijo Albelda. Esto lleva una larga etapa y, entre unos y otros, decidí tirar para adelante. Siento el apoyo de muchos clubes, de los árbitros, con los que he ido a hablar muchas veces. Los árbitros son difíciles de entender, pero cumplen una labor extraordinaria. Es una figura denostada, pero siempre está ahí, que salva vidas y que por supuesto se equivoca, como todo el mundo. Pero no lo hace adrede, y si hay alguna oveja negra la sacamos. También me siento apoyado por los futbolistas. Yo he entrenado mucho tiempo. He mamado el fútbol desde que nací, mi padre fue gerente del Valencia CF, yo jugué en la escuela del Valencia CF, entrenaba a El Pilar mientras estudiaba Derecho, y luego me especialicé en Derecho Deportivo. He estado en la federación española 14 años llevando a los agentes de futbolistas. Me inventé los cursos de formación. Me conozco al detalle cómo funciona esto. Cuando viene un problema del fútbol sala o del femenino, sé de que me están hablado. Yo entrenaba a un equipo de fútbol sala femenino hace 30 años. Yo también he ido a los bares a vender lotería o para que me regalen las camisetas y sé lo que hay que pagar todos los sábados por jugar. Esos problemas los he vivido yo. Con esa experiencia, quiero dar soluciones. Tenemos un proyecto tan cuidado, también en sala y femenino, que estoy deseando que llegue el momento.

En el fútbol base, ¿hay mucho de negocio?

Lo que hay es mucho gasto. Si negocio es que vivan de estos 2 o 3 personas de forma profesional, sí. Pero es que es necesario que vivan 2 o 3 personas de esto, porque sino no funciona. Yo no veo negocio. Veo que hay una afición increíble, veo que mayoría de los que están en el fútbol lo hacen por amor al arte. Que venga gente de fuera y quieran ver negocio, sí, porque se creen que van a tener a un jugador y lo van a formar y cobrar los derechos de formación. Pero en realidad el 95% de las escuelas no piensan en eso; piensan en los chavales, en su barrio, en sacar niños adelante y que están jugando al fútbol y no estén por ahí.

Las revisiones médicas duran dos minutos. Es una queja eterna.

Ya se ha puesto solución y para este año lo vamos a ver. Hay un cambio espectacular, nos han asesorado los médicos. Yo no puedo decirlo ahora, porque es de la federación y yo ahora estoy fuera. Se ha puesto una solución y lo veréis pronto. Yo no estoy en la mutualidad, pero he estado en alguna convención sobre estos temas médicos.

¿Implicará pagar más por la ficha?

No, se destina dinero de otras partidas a esto. Al padre le va a costar lo mismo.

¿Se siente ganador?

Sí, estoy convencido, pero por el trabajo que he hecho en el fútbol y por el que voy a realizar. En mi programa hay un proyecto que quiero que conozca la gente y que sepa que voy a cumplirlo. No voy a hacer alardes de nada. La gente que llevamos es extraordinaria.

¿Le molesta lo que lo dice Albelda? Entre otras cosas, asegura que usted se ha valido de su cargo en la federación para buscarse apoyos.

Para mí, Albelda es un ídolo como futbolista. Él mismo ha dicho que le he ayudado en algún momento, incluso de juvenil. Como futbolista es un fenómeno, pero la forma tan agresiva con la que se ha expresado deja mucho que desear. Me siento triste. Hablé con él y me ofrecía cosas, pero que yo continuase de secretario y él fuese el presidente, y cuando le he dicho que no entonces me atiza con cosas que a mí ni me van ni me vienen. Saben que soy sensible; me conoce Manuel Llorente, que está por ahí ayudando a Albelda. Lo he visto en un coche dejando a un amigo para presentar las candidaturas. A mí eso no me importa, que esté donde quiera, pero que no lo niegue. Me molestan esas situaciones. Sé que tengo que pasar por eso. Que digan que me ganen por los votos, yo también voy a ganar por los votos. Pero esta situación enrarecida no me gusta.