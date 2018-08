Tremendo calor en el ambiente y en la política

Aunque generalmente siempre nos quejamos cuando llegan las olas de calor, significando que superan las de años anteriores, la verdad es que tengo la impresión que la de estos días supera la de años anteriores y además partíamos de un buen mes de julio con lo que se nota todavía más. Estas temperaturas elevadas también llegan por diferentes razones a la política, al haberse producido recientemente un cambio de gobierno y porque en el horizonte comienzan a vislumbrarse diferentes citas electorales. Parece evidente que con lo que le costó llegar a presidente, el señor Sánchez desea acabar la legislatura en la Moncloa. ¿Será posible? Eso se irá viendo a medida que se planteen problemas importantes en la política nacional, como son las relaciones con Cataluña, País Vasco, presupuestos generales para el próximo año, etc, etc.

De momento –atención a la Diada del 11de septiembre, al 1 de octubre y a la conmemoración del atentado del pasado año en tierras catalanas- se ha celebrado una reunión de la comisión bilateral pero con posiciones muy lejanas que determinen la posibilidad de llegar a algún acuerdo importante. Se especula con la posibilidad o el ofrecimiento de estudiar un nuevo Estatut para sacarlo a referéndum. Recordamos que por decisión del presidente Zapatero que dijo aquello de que aprobaremos el Estatuto que hagan los catalanes, así estamos, aparte de los problemas que ha creado su Ley de memoria Histórica y negar que estuviéramos en crisis que estuvo a punto de hacer que Europa nos tuviera que rescatar.. De momento se está en la fase de dar más dinero y eso puede escocer en las restantes autonomías. Está claro que los movimientos en los equipos directivos de Radio Televisión Española y en el Cis en la colocación de gente afín al frente de los mismos comienzan a ofrecer sus resultados evidentes como se ha visto esta semana con los avances pre-electorales que cada vez cree menos gente .

En cuanto al País Vasco, en el último consejo de ministros se ha aprobado la retirada del recurso al Tribunal Constitucional contra la ley vasca de abusos policiales, lo que permitirá que una comisión controlada por los nacionalistas vascos sea la que decida cuando hubo torturas por parte de las fuerzas de seguridad, lo que a muchos sectores va a parecer fatal, pero hay que maginar que todo esto tiene algo que ver con la moción de censura a Rajoy. Por otra parte, comienzan a aparecer algunas señales de frenazo en el crecimiento económico y que todavía no se conocen en concreto las subidas de impuestos. Todas estas cuestiones pueden tener como consecuencia que el presidente Sánchez tenga que pensar si le puede interesar o no, un adelanto electoral.

Aquí en la Comunitat Valenciana el presidente Puig acaba de declarar que quiere más Botànic, pero que no descarta avanzar las elecciones y parece que el partido socialista ya se está preparado. Entre otras cuestiones tendrán que valorar si las «actuaciones» de las consellerias de Sanidad y Educación en cuanto a popularidad y votos les favorecen o no y por otra parte habrá que esperar la confección de las listas de los diferentes partidos, porque en la mayoría hay quien comienza a postularse y piden cambios aunque no se hagan públicos todavía.

Por otra parte, está claro que el nuevo presidente del Partido Popular esta propiciando una recuperación del «ambiente» de dicho partido, que es más que probable que mejore en las próximas encuestas a pesar de quienes las cocinan.

En fin que con todo esto es probable que la temperatura política alcance muchos más grados y veamos nuevos planteamientos y nuevas expectativas.

Y aquí para animar la cosa, la más discutida y discutible regidora del Ayuntamiento de Castelló Sara Usó, que mas problemas en relación con las fiestas no pudo organizar, deja el municipio, al tener la suerte de aprobar las oposiciones a profesora y ser nombrada para un colegio de Alicante por lo que le damos la enhorabuena, a ver si ahora llega algo de calma en este negociado. Y mientras tanto calor y más calor. ¿Una borrasquita por favor? Pero de las meteorológicas no haya algún mal pensado que crea que la quiero de las otras.