Rubén García: «Voy a trabajar al máximo y a aprovechar las oportunidades»

«Me he encontrado un gran vestuario, un grupo de futbolistas que tiene la ideas muy claras», asegura Rubén García, lateral derecho del CD Castellón que con 19 años se convierte en el futbolista más joven de la plantilla castellonense. Llega procedente del Elche, donde estaba realizando la pretemporada. «No me lo pensé dos veces. El proyecto de este club es grande y atractivo, y me decidí por venir», confiesa.

«Vengo con mucha ilusión y voy a trabajar al máximo y a aprovechar las oportunidades que me dé el entrenador», apunta. Llega dispuesto a «tirar del carro», aunque avisa de que «la Segunda B es una Liga complicada y la tendremos que afrontar con los pies en el suelo, y pensando en ganar partido a partido. Hay grandes clubes en este grupo III».

Ahora su ilusión pasa por integrarse bien a su nuevo equipo, mirando al partido de mañana contra el Atlético de Madrid en Castalia (20.00 horas). «Claro que hace ilusión. Es un campo donde va mucha afición y solo hay que ver la marcha de la venta de abonos. Es impresionante el gentío que se vio en las taquillas. Eso nos motiva más para salir al campo con ganas de llegar lo más lejos posible», concluye.