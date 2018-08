Bejís pide a Bankia que no elimine el servicio mínimo de ofibús

El Ayuntamiento de Bejís promoverá, de cara a los próximos días, una recogida de firmas con el fin de presentar ante Bankia una queja colectiva para que cumpla con su horario de ofibús y que no elimine este servicio mínimo al que se comprometió cuando cerraron la oficina en la población.

Y es que, tras más de un mes sin que este autobús que acerca el servicio de oficina bancaria a las poblaciones haya visitado esta pequeña y turística localidad de la comarca del Palancia, los bejiseros deberán hoy recibir de nuevo la visita de la oficina móvil para facilitar el servicio. Un hecho que esperan expectantes tras la falta de asistencia del mismo el último mes. Supuestamente los bejiseros debían contar con este servicio cada 15 días, donde el banco debería desplazarse hasta la localidad para acercar al ciudadano la posibilidad de gestionar lo que no se puede realizar a través del cajero automático.

El ofibús de Bankia tenía debía haber asistido a Bejís las mañanas del 12 y 26 de julio. En el segundo caso, explicaban ayer desde el ayuntamiento, «avisaron solo una hora antes de la hora que tenían que venir diciendo que tenían una avería y no podían subir, por lo que desde finales de junio no nos han visitado». La alcaldesa, María José Madrid, mostró ayer su malestar por la situación ya que, además, durante la temporada estival, «triplicamos el número de habitantes y hay muchas cosas que, evidentemente, no podemos solucionar a través del cajero». Madrid apuntó que desde el consistorio «ya hemos presentado nuestra queja ante la oficina más cercana, la de Viver, donde muchos de los vecinos han tenido además que desplazarse este último mes al no contar con el servicio, pero no nos han dado una solución ni una respuesta concreta». Desde el consistorio anunciaron que «estamos redactando un modelo de queja y esperemos esta semana poder empezar a avisar al vecindario para que pasen a firmarlo por el ayuntamiento. Una vez tengamos bastantes modelos firmados, enviarlos a Bankia a través de su oficina de Viver, que nos registran las solicitudes».

El ofibús de Bankia tiene previsto visitar Bejís hoy, el 16 y el 23 de agosto, aunque, como apuntaron, «nunca se sabe lo que puede pasar».