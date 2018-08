Davide Castelli hace gala de su fino olfato goleador

Davide Castelli (Clusone, Italia 30 de septiembre de 1999) afronta la segunda temporada en la cantera del Villarreal, a la llegó procedente del Albinoleffe, de la Tercera italiana. La pasada campaña jugó desde enero con el juvenil de División de Honor, donde demostró un fino olfato goleador. En el presente curso liguero jugará con el segundo filial, en Tercera, y ahora en pretemporada empieza a exhibir su poderío ofensivo. Con tres goles es el máximo realizador, habiendo marcado la mitad de los goles groguets.

«Es un honor formar parte de este gran equipo ya que desde el primer día noté que este grupo tiene potencial y capacidad para poder hacer un gran papel esta temporada. Estoy seguro de que todos juntos lo conseguiremos», apuntó Castelli al calibrar a la escuadra amarilla. Y habló del cambio notado, de División de Honor a Tercera. «Sí, es un cambio increíble y la verdad que la diferencia es mucha. En todos los sentidos: táctica y físicamente, así como el ritmo de juego que es mucho más intenso y agresivo que en juveniles. Este año será mas complicado, pero con trabajo y sacrificio y buena actitud daremos mucho de qué hablar», dijo.

Respecto a su racha goleadora en Tercera reconoció estar «súper contento» por empezar así. «No me imaginé empezar marcando tres goles en dos partidas y entrenando cada día al cien por ciento y con continuidad y constancia. Si las cosas me salen tan bien es gracias a mis compañeros, que me lo hacen fácil para lograr todo esto».

El Villarreal C juega hoy un nuevo amistoso de pretemporada contra el Almazora. Será a las 18.00 horas en el José Manuel Pesudo. Son dos escuadras que esta temporada no coincidirá en el grupo VI de Tercera División como sí sucedió en las últimas campañas ya que el Almazora no logró la permanencia en la categoría y competirá en Regional Preferente, donde peleará por promocionar.