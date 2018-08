Todo sobre mi máster

Allá por el mes de abril escribí un artículo en este mismo foro sobre Cristina Cifuentes y su famoso Trabajo de Fin de Máster (TFM). Cuando escribí fue la misma semana en la que la entonces Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid compareció ante la Asamblea para dar explicaciones sobre su famoso máster. Como ya dije en su día la dirigente popular echó mano del argumentario del PP, y aplicó lo previsto en la sección de emergencias: negar las acusaciones, hacerse la ofendida y contraatacar y machacar al enemigo. Este hubiera sido el momento ideal para que la dirigente popular pudiera haber pedido perdón, haber dimitido y salir de la política con un mínimo atisbo de dignidad. Como optó por el castellanismo «sostenella y no enmendalla» alguien –supuestamente de su mismo partido- tuvo que forzar su dimisión sacando a la luz pública el famoso vídeo de las cremitas, presuntamente robadas, por Cifuentes en un centro comercial. A las pocas horas se produjo la dimisión exprés de la que, una vez perdido el respeto de la ciudadanía, empezó a ser conocida como la Cifu. Una amiga mía, muy de derechas, me decía por aquellas fechas, lo bien que nos lo estábamos pasando "los rochos" con el tema del máster de la Cifu. No pude evitar reírme un poquito (la verdad por no llorar), puesto que como profesor que imparto clases en el Máster de la Abogacía de la UJI es un tema que de manera indirecta me afecta. No obstante –inocente de mí- pensé que en el PP tomarían nota y no volverían a hacer el ridículo nacional con un tema tan chusco como que a un dirigente le regalen un máster. Hace años a algunos les regalaban Jaguars que para la mentalidad del Español medio es más comprensible, igual que si alguien traspasa la línea roja de la honestidad por dinero?pero lo del máster no se termina de entender.

Lo que todavía es menos comprensible es que en el PP habiendo salido tan escaldados del tema de Cifuentes, hayan apoyado al segundo político (de momento) al que le ha aparecido un máster regalado en el armario. La historia del máster de Casado sale a flote como consecuencia de las investigaciones periodísticas del otro. No obstante, el Sr. Casado, haciendo gala de un gran atrevimiento, el pasado 9 de Abril, Pablo Casado apareció en rueda de prensa enseñando los trabajos, que -a diferencia de su compañera de partido- el decía haber entregado. Y que ahora no encuentra

Así las cosas, el pasado mes de mayo, la jueza instructora del caso Cifuentes, abre una pieza separada para investigar como se obtuvo ese máster en la misma Universidad Rey Juan Carlos. Un par de semanas después, Casado anuncia su precandidatura al presidir el Partido Popular. De todos es sabido, que a pesar de que Soraya Sáenz de Santamaría ganó en número de votos en las primarias del PP, en la segunda vuelta ganó –el perdedor Casado- que fue proclamado presidente del Partido Popular el 21 de julio. Lo más sorprendente de todo fue que Casado obtuvo un respaldo del 34 % de los afiliados que votaron (puesto que el censo real de afiliados del PP es un misterio digno de ser desvelado en un especial de Cuarto Milenio por Iker Jiménez). Es decir que a varios miles de votantes del PP no les importó lo más mínimo que ya hubiera una fuerte sospecha sobre la de irregular obtención del máster por el Sr. Casado.

Salvando las distancias, esto recuerda a cuando al presidente Franklin Roosevelt alguien se le quejó de los desmanes que estaba cometiendo en Nicaragua el dictador Somoza, que en ese momento (1939) era un aliado estratégico para los Estados Unidos. Cuando el interlocutor terminó de explicar la lista interminable de atrocidades, el Presidente le contestó: «Puede que Somoza sea un hijo de puta. Pero es nuestro hijo de puta». De ese modo hizo referencia a que el dictador le era útil para frenar el comunismo en Centroamérica.

Así pues, y salvando el fuerte calificativo, a muchos militantes del PP la corrupción les importa un higa, puesto que piensan que cualquiera de otro partido hubiera hecho lo mismo en idénticas condiciones. De modo que les ha interesado más la utilidad de Casado que permitido desplazar del poder al bando rival de los Sorayos, que el hecho de que finalmente resulte imputado y condenado. De momento, el tema pinta mal puesto que la jueza instructora aprecia indicios de responsabilidad penal en el presidente del PP y ha elevado la causa al Supremo.

Como hoy (por ayer) es día de tormentas se me está acumulando el refranero (aunque no termino de tener clara la relación entre meteorología y saber popular). Bien, pues el refrán que me acude a la mente aquel que dice que «el hombre (PP) es el único animal capaz de tropezar dos veces con el mismo máster », o el valenciano «si no vols màster, pren dos tasses» ( To be continued).