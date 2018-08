«Con la actual plantilla tenemos un bloque muy bueno y homogéneo»

Antes de la llegada de Rubén García al equipo, este jugador de banda era el más joven de la plantilla del CD Castellón. Aterrizó en la capital de la Plana procedente del Alcoyano. Es ambicioso y tiene entre ceja y ceja sumar muchos minutos y partidos. Firmó contrato por dos temporadas.

Una vez aquí uno se da cuenta de la repercusión del CD Castellón, ¿cómo lo vive?

La verdad es que sí. Es un club muy grande y los que llegamos nuevos, así como los que quedan de la temporada pasada, tenemos una gran responsabilidad.

¿Y con qué ánimos aterriza Kilian por estos lares?

Con ganas de hacer grandes cosas, por eso he firmado por este club. Y tenemos la idea de estar arriba.

¿No es meterse más presión hablando tan pronto de estar arriba?

Creo que no. Estar arriba es un objetivo que nos hemos marcado y, si conseguimos el ascenso, mucho mejor. Sobre todo, lo que buscamos es estar arriba en la tabla y luego veremos si es posible quedar entre los cuatro primeros.

Para lograr estar arriba, ¿qué tipo de equipo se necesita?

Con el actual plantel que tenemos creo que vamos a tener un bloque muy bueno y homogéneo, para dar guerra en esta categoría. Aún falta conocernos un poco más, pero para eso están las pretemporadas.

¿Qué Castellón vamos a ver?

Sin duda alguna, un equipo muy ambicioso, con ganas de salir al terreno de juego con la única intención de ganar, de salir a por el rival.

A nivel personal, ¿qué objetivos se marca?

Pretendo ser un futbolista importante este año en el Castellón. Es un club que tiene un proyecto muy ambicioso y al que me siento muy identificado.

¿Eso equivale a partidos y minutos?

Claro, como cualquier otro compañero del equipo lo que buscaré es cuantos más partidos juegue, mejor.

En la plantilla actual habrá mucha competencia para jugar.

Efectivamente. Cada entrenamiento será muy importante y cada uno tendrá que esforzarse al máximo para poder estar en el once titular.

¿Cuáles son las cualidades de Kilian Morante?

Siempre he jugado pegado en alguna de las dos bandas o de mediapunta. No tengo preferencias. Donde me ponga el entrenador, sea por dentro o por fuera, me da igual.

Que el club tenga ya 12.000 abonados en Segunda B son palabras mayores.

Ya lo creo. Es importante tener a la afición a nuestro lado. Será clave para lograr los objetivos porque saber que juegas con ese respaldo es fundamental, al menos en los partidos en casa.

La Liga empieza en casa, ¿qué le parece?

Es importante para nosotros porque, además, nos visitará un gran rival. Quería empezar en casa, lo de después me da igual porque tenemos que jugar contra todos.

Dicen que hasta once equipos son favoritos para el 'play-off'.

Es posible. Será una Liga muy igualada y emocionante. Tenemos que ser constantes y estar arriba. Hay muy buenos equipos como el Hércules, Barcelona B, Espanyol B, Valencia Mestalla, Villarreal B...

Y, con esos, hasta siete filiales. ¿Es bueno o es malo?

Me da igual. Son equipos juegan bien al fútbol, así que me da igual que hayan muchos o pocos. Nosotros no nos debemos fijar en los rivales. Nos tenemos que preocupar de nosotros mismos. De ser un equipo fuerte que dé mucha guerra a sus rivales.