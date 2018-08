Sergi Escobar empieza a dar más minutos a los «pesos pesados»

Es ley de vida. Al conjunto albinegro le restan dos partidos de pretemporada antes de que arranque la competición oficial y es muy posible que el entrenador aproveche para ensayar con el once que debutará en Liga contra el Atlético Baleares, el sábado 24 a las 20.00 horas. Quedan los amistosos contra el CD Teruel (miércoles 15) y contra el Cartagena en la ciudad departamental (sábado 18).

La actual plantilla está integrada por veinte futbolistas y el técnico Sergi Escobar más o menos ya tiene perfilado el once que debutará en Liga, cruzando los dedos para que no lleguen más contratiempos. El portero Jesús López fue operado la semana pasada y estará de dos a tres meses de convalecencia, y el delantero David Cubillas tiene fracturado el tabique nasal y además por sanción no podrá jugar por arrastrar una sanción de la temporada pasada.

¿Plantilla cerrada o abierta?

Esta semana el directo deportivo Juan Guerrero anunció en los micrófonos de Radio Castellón que la plantilla del CD Castellón estaba cerrada con los veintidós actuales futbolista. Pero la verdad es que no se descarta que llegue uno o dos futbolistas más. El mercado de verano está en plena marcha y aún quedan muchos y muy buenos futbolistas que todavía no han encontrado equipo.