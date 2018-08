Los agricultores alertan de la caída de las reservas hídricas en los acuíferos de Castelló

Los agricultores alertan de la merma de las reservas hídricas de los acuíferos, sobre todo en la zona del Maestrat, y también del problema de salinización de los que abastecen a los campos de la Plana Baixa. En el caso de los pozos del interior, la caída del nivel pozos se aproxima a los cien metros en relación al año pasado. Los cultivos más sensibles a esta falta de lluvias son el olivo y el almendro, ambos de secano y en el interior de la provincia.

«Todo indica que hay reservas para cubrir toda la campaña que resta de verano, pero de cara al próximo otoño pueden surgir problemas sino llueve», comenta Ramón Mampel, secretario general de la Unió de Llauradors del País Valenciano. «Estamos como todos los años, con la sequía veraniega, agravada por las escasas lluvias del último otoño», asevera Adrián Lobo, secretario técnico de la organización agraria Fepac de Castelló.

Mampel resalta la caída de las reservas de los acuíferos del Maestrat. «Han bajado entre 90 y 100 metros de nivel respecto al que tenían hace un año», explica. «Hace tiempo que no ha llovido lo suficiente para que los acuíferos se recarguen. La última vez que cayeron precipitaciones con la suficiente intensidad fue hace un año y ocho meses, en enero de 2017. Las reservas que tenemos son de esa fecha», añade. El dirigente de la Unió afirma que para que los acuíferos se recarguen es necesario un episodio de lluvias de 200 litros por metro cuadrado en dos o tres jornadas.

Mampel indica que en el caso de los cultivos de secano, en el interior, que dependen exclusivamente de la lluvia las plantaciones más afectadas por este año y medio de ausencia se lluvias intensas son el olivo y el almendro. «En el caso del olivo al no haber reservas de agua, la floración fue muy deficitaria y la cosecha este año en la provincia de Castelló será muy baja. Y en el caso del almendro no sería de extrañar que algún árbol muriese por falta de humedad, afirma»

En cuanto a los cítricos, Mampel subraya que los agricultores están a la esperar de evaluar el impacto que ha podido tener en la cosecha la recién ola de calor. «Está por ve si adelantará o no la cosecha», precisa

Mampel resalta que, en el caso del cultivo de regadío, el predominio mayoritario del riego por goteo. «Tanto los cítricos, como la el área de huerta del Baix Maestrat se riegan por goteo, que suponen un gran ahorro de recursos». «Y esto es lo que tendremos que aprender, ya que debido al cambio climático cada vez llueve menos y cada vez las temperaturas son más altas y ello implica la necesidad de ahorrar recursos hídricos.

El dirigente de la Unió advierte de que la sequía también afecta a las explotaciones ganaderas. «En el apartado de pastos, no hay problemas, pero en algunas granjas tienen que recurrir a camiones-cuba», puntualiza.

Mientras, Adrián Lobo también incide en que la campaña de la aceituna no será buena en cuanto a calidad, « quizás sí tendremos n mejor fruto». Y en cuanto al almendro resalta que la zonas donde heló no quedó nada, «pero en el resto parece que todo va bien, aunque no vendrían mal un poco más de agua, que mejoraría el cultivo del año siguiente, porque el árbol al final puede secarse».