Masià ens va fer somiar

M arco Bezzecchi, l'actual líder del mundial de Moto3, no porta una moto, porta un míssil. Ara per ara la seua KTM és la moto més ràpida amb diferència. No obstant això, l'autèntic protagonista de la carrera va ser Jaume Masià. El d'Algemesí ahir ens va fer somiar i cal descobrir-se davant la gran carrera que va fer. Sense cap mena de dubte, aquesta ha segut la seua millor carrera d'aquesta temporada i no només somiarem amb el podi, sinó que també ho vam fer amb la victòria.

En la última volta va ser segon durant tot el gir i va arribar així a l'última corba, però va deixar una porta mig oberta i Bastianini que venia de fer una remuntada espectacular va veure un buit pel qual ficar la seua moto i sobrepassar-lo. Aquesta maniobra li va fer dubtar unes mil·lèsimes de segon lo que va aprofitar Martín per a superar-lo també, no sense dificultat ja que els carenats van arribar a tocar-se, el que va obligar al valencià a aixecar la moto, eixint-se'n de la pista i veient-se obligat a tallar gas, el que van aprofitar Arenas i Dalla Porta que venien darrere, sense cap opció, per avançar-lo també relegant-lo a una injusta sisena posició. El de menys és el resultat i el més positiu que amb només 17 anys d'edat sols li falta adquirir una mica més d'experiència i prou més de mala llet per tancar totes les portes i que ningú li fique roda impunement. Si millora en aquest aspecte, segur que el veiem guanyar carreres abans de final de temporada.

L'altra cara de la moneda a Àustria va ser Arón Canet que va acabar en la desena posició, amb la qual pràcticament diu adéu a la lluita pel títol. No només pels 40 punts que li porta d'avantatge Bezzecchi, sinó perquè la seua moto és considerablement inferior, sobretot pel que fa a les del líder i la del madrileny Martín. Vicente Pérez, l'altre valencià participant en aquesta categoria, va creuar la meta en una més que discreta vintè cinquena posició.

En Moto2 bones carreres de Jorge Navarro i Iker Lecuona. El de la Pobla de Vallbona, en la seua millor carrera de la temporada, va aconseguir amb el seu cinquè lloc la seua millor classificació d'aquest any. Mentre que el de València va aconseguir entrar en el Top Ten.