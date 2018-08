El PSOE blinda el Pacte Grau ante las críticas de Compromís al sustituto de Sara Usó

Queda menos de un año para las elecciones municipales y la precampaña electoral empieza a asomar en el equipo de gobierno de Castelló, integrado por el PSOE y Compromís. El portavoz de la formación valencianista, Ignasi Garcia, ha reprobado en una red social unas afirmaciones del próximo concejal socialista, quien asumirá en octubre el acta de Sara Usó. En este escenario, el PSOE se afana en blindar el Pacte del Grau, elude responder de manera oficial al regidor nacionalista y asegura la continuidad del acuerdo de gobierno hasta el fin del mandato.

Fuentes socialistas admiten en privado su sorpresa por la crítica pública de Garcia a unas afirmaciones de Braina en las que, según aseguran, se centró en destacar las áreas que gestiona el PSOE sin referirse a las de Compromís, pero intentan quitar hierro a este fricción y sostienen que el Pacte del Grau sigue con buena salud. En Facebook, Garcia señala que Braina minusvaloró el trabajo de Compromís en una entrevista en un medio de comunicación. «Poco me ha durado la esperanza de que el nuevo compañero del ayuntamiento tenga sentido de gobierno. Aún faltan dos meses y medio para que Omar sea nombrado regidor y ha dicho que las políticas de vivienda, buen gobierno, feminismo y educación no son trascendentales y todo porque no las lleva el PSOE...o alguien le da una lección rápida a Omar de lo que significa el Acord del Grau o mejor que deje paso al siguiente», subraya el edil de Compromís.

El reproche de Garcia a Braina ha sido valorado en la misma red social por el secretario autonómico de Empleo y exvicealcalde, Enric Nomdedéu, quien afirma que «aún le pegarán la vuelta a la lista hasta que vuelva Lafuente», en referencia al exdirector de Planificación y Proyección Económica del ayuntamiento, que fue destituido en mayo tras cuestionar Compromís y CS en Moviment su nombramiento, que había partido de la alcaldesa.

En declaraciones a este diario, Garcia se reafirma en su crítica en las redes sociales porque, según argumenta, ahora mismo Braina no es concejal y «y no hay posibilidad de hacerla en ningún foro interno de gobierno». «Creímos necesario contestar unas declaraciones desafortunadas que creemos que no ayudan a seguir con el clima de cooperación que requiere el Acord del Grau», sostiene Garcia, que asevera: «pero también entendemos que la inexperiencia lleva a equivocarse e ignorar ciertas dinámicas que, de bien seguro, Omar conocerá y adquirirá como propias cuando esté en el equipo de gobierno».

El grupo municipal socialista elude engordar esta polémica y resta importancia a la invectiva del portavoz de Compromís. «No vamos a entrar a valorar las opiniones personales que un concejal hace en sus redes sociales y defendemos el marco de colaboración política que es el Pacte del Grau, que ha demostrado solidez para impulsar las políticas de cambio que compartimos las tres formaciones políticas que firmamos este acuerdo y que han posibilitado un giro de 180 grados a las políticas municipales. A todos los niveles. Y seguimos confiando en ese Pacte para avanzar en los retos que tenemos por delante, que son muchos y realmente claves», remarca el grupo socialista.

No obstante, en el seno del la agrupación local del PSOE no entienden el ataque de Garcia. Los socialistas recuerdan que han guardado silencio en otras fricciones ocurridas en el pasado para no dar munición al PP y Ciudadanos.