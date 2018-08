Deu setmanes de govern de teletext

Oel que és el mateix, deu setmanes de govern de titulars sense cap tipus de contingut: jogo bonito de Brasil en l'esfera política, eliminat en quarts de final per inoperant.

Només els rèdits demoscòpics de la cuina del CIS de Tezanos, li donen vida al govern d'un PSOE, que després del Brexit que va patir escollint al doctor Pedro Sánchez com a secretari general, ha xocat amb la realitat dels 84 diputats i la impossibilitat de poder complir ni una sola de les seues promeses programàtiques, que no electorals, perquè les eleccions són un altre incompliment de la moció de censura.

El postureo polític del doctor Sánchez no és alié al context polític de crisi de la democràcia representativa, en la que s'imposen amb facilitat la demagògia, les mitges i falses veritats i les promeses d'impossible compliment.

Conformar amb l'actual configuració del Parlament, una majoria de govern alternativa al Partit Popular xoca amb la realitat que li donen els 84 diputats, que és tant com no tindre ni la força, ni la capacitat de construir una majoria de govern estable. Però clar, si tens la ferma convicció de que malgrat eixos 84 diputats –i quan la meitat de l'electorat no te pot suportar–, de que 'ahora los españoles ya se sienten reconocidos en su Gobierno', com va afirmar el doctor Sánchez en el seu simulacre de roda de premsa, aleshores qualsevol bestiesa passa a ser possible.

Quan estàs nugat de mans i peus al Parlament i a més et trobes segrestat pels secessionistes i no pots aprovar ni una sola Llei, la vanitat de parlar de que estem davant un 'cambio de época', causa vergonya aliena.

Escoltar al doctor Sánchez dir que 'le parece impropio que el Senado tenga la capacidad de vetar', causa perplexitat i tan sols és explicable des de l'absolut desconeixement de la Constitució i la confusió ideològica i el model de partit assembleari i contrari a la democràcia representativa, tan propi dels demagogs a l'ús, des de B enoît Hamon a Jeremy Corbin; des de Podemos a Trump.

I mentre, les seues dos banderes electorals i programàtiques donant-se un estiuenc bany de realitat. De la reforma laboral, ja ningú en La Moncloa s'atreveix a anunciar al seua derogació. I de la publicació de la llista de defraudadors acollits a l'amnistia fiscal, xiula-li que és guatlla.

Això si, és desternillant vore al doctor Sánchez presumir de l'èxit del creixement espanyol al 2'7%, quan al Govern del Partit Popular, que va fer créixer Espanya al 3% durant tres anys seguits, li'n va dir més que a un músic.

En fi, una gran ambició unida a una ment xicoteta condueix al desastre. Que el doctor Sánchez acabe estavellant-se no ens preocupa, però que el contratemps el puguen patir els espanyols, ja és una altra cosa. Seguirem atents a la pantalla del teletext.