Miguel Álvarez ensayará en Teruel con los titulares del debut liguero

El Villarreal B afronta esta tarde en Pinilla y contra el Teruel (19.00 horas) el noveno y último partido de pretemporada ya que a partir de la próxima semana no se van a utilizar balas de fogueo. Tras jugar en la capital del Bajo Aragón el conjunto de Miguel Álvarez esperará el estreno liguero contra el Lleida Esportiu en el Camp d'Esports programado para el domingo 26 a partir de las 20.00 horas. Así es que esta tarde es una oportunidad para el técnico jienense pueda probar con el once que debutará en Liga.

La pretemporada de la escuadra 'grogueta' ha sido más que aceptable si se tiene en cuenta que once de los futbolistas que la temporada pasada se quedaron a dos goles de ascender a Segunda División ya no están en el plantel. Y que la mayoría de los integrantes del equipo son chavales que dan el salto del Villarreal C, junto a los tres únicos fichajes cerrados por el club.

El partido contra el Teruel se afrontará con la única baja del extremo murciano Adrián Riera, que llegó lesionado procedente del Toledo. El resto de efectivos en un principio estarán disponibles y viajarán a la capital turolense, y entre ellos estará el centrocampista nigeriano Emmanuel Lomotey que se incorporó al trabajo de grupo el jueves pasado.



Resultados

Hay que recordar que hasta la fecha los partidos de pretemporada se saldaron con victorias ante el Villarreal C (1-0), Porto B (3-1), Roda (2-1), Jumilla (1-0), Atlético Levante (5-1) y Bengaluru (1-0), además del empate en La Condomina contra el UCAM Murcia (0-0) y la única derrota contra el Cartagena (3-1) en las instalaciones de Pinatar Arena.