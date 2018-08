Supremacismes asimètrics

Quan s´ha conegut la notícia publicada pel diari britànic Mirror del fet que la senyora Freda Jackson, de 81 anys, havia presentat una denúncia perquè li tornaren els diners pagats per les seues vacances a Benidorm, sota pretext que hi havia massa espanyols; les xarxes han esclatat. Veuen en això una evident mostra de supremacisme. Perquè sembla fàcil d´entendre, que la bona senyora considera que els fills (i les iaies) de l´imperi britànic tenen un plus de superioritat per anar pel món. I que si van a un país determinat, tot ha de ser pensat, organitzat i dirigit a ells, fins i tot per sobre dels indígenes.

Alguns ofesos en la seua espanyolitat, l´han enviat a Magaluf, a vore si amb un poc de sort, algun paisà seu, borratxo com Bacco el dia que va fer els 30, la pixa des d´un balcó. O a vore si un ramat de jovenetes britàniques amb unes gracioses polles de goma al cap l´encercla i no la deixa eixir si no canta: "Slaps you across your fat ass, with a fat dick, When I met you last night baby, Before you opened up your gap" de Doggy Dogg. Eren reaccions d´espanyols indignadíssims perquè consideraven que a sa casa estant només faltaria que vingueren els turistes a dir-los-hi a què han de jugar, com han de passar el seu temps lliure, o com han de parlar.

Al mateix temps vaig llegir en un comentari fet a Google sobre Daimús: "El idioma catalan cada año más predominante en la zona (estan catalanizados), dentro de poco será necesario "traductor", preferible ir a lugares proximos como Gandia. Si vas con niños será dificil relacionarse con otros niños locales". El tio diu "niños locales", com qui diu aborígens. Aborígens amb el mal costum de parlar entre ells la seua llengua! Clar que el mateix tipet també es va queixar de què s'use valencià a Consum. La seua estupidesa arribava al punt de queixar-se del fet que no tenien el mateix tipus de pa que al seu poble, perquè es veu que al seu exemplar de la Constitució hi diu que a les barres els hi hem de dir "pistola", com a Madrid! En fi, total qu l'home aconsellava anar a Carrefour.

Carrefour? Algú que es feia dir Atenea Victòria escribia: "Benvinguts", así recibe Carrefour de Gandía a sus clientes, que por estas fechas son en su mayor parte madrileños, en valenciano ¿Esto quire decir que (ací començaven les seues emfàtiques majúscules) sólo son bienvenidos los valencianos valencianohablantes?" Si algú pensa que és una altra madrilenya desubicada, s´enganya. És valenciana.

Atenea era la deesa de la pau, la civilització i la saviesa, però ja es veu que ha envellit malament. Ara porta els negociats del supremacisme, l´estupidesa i la insolvència intel·lectual. Perquè si fos mínimament coherent, demanaria que no consumim a Carrefour fins que es diga "Interesección" en castellà, "la lengua que no une". "Nos une, nos une..." no sé jo! Un jove tweetaire que es fa dir Pal preguntava "Los que tenéis dos lenguas (vasco, gallego, catalan), follais en castellano?" Fascinant! Fixeu-vos per quines llengües pregunta! No pregunta per alemany, anglés o francés. Supose que ja sap que hi ha qui aprofita quan té sexe per practicar el francés. La pregunta és tan profundament estúpida, que només s´entén des del supremacisme castellanista i castellanitzador en el qual han adoctrinat a generacions i generacions. En quin cap cap que amb la teua parella amb la qual parles valencià, a l´hora de tenir relacions sexuals canvies d´idioma? És exactament el mateix que quan pregunten si també parlem valencià als fills menuts, o a les mascotes. És com quan Adolfo Suárez negociant la reincorporació del català a les escoles de Catalunya, deia que les matemàtiques i la física havien de ser en castellà, que en català no n´hi havia, no era possible. I és que han creat un monstre supremacista que creu que parlem valencià per molestar-los a ells, com si l´univers pivotés al voltant de la seua existència i la seua llengua.

Tornem a Carrefour. Si jo preguntés si en tots els locals on només es retola en castellà, o als restaurants amb cartes trilingües (però sense valencià), no ens volen als valencianoparlants com a clients, segur que algú diria: "home, però és que el castellà el parlem tots", doncs això, precisament això, és el supremacisme. S´acaben de mirar a l´espill.