La Carabela se quedó en casa

El XLVII Trofeo Carabela de Plata se quedó en Cartagena porque los penaltis, otra vez los penaltis, dejaron sin premio al CD Castellón en este prestigioso trofeo. Por 7-6 se impusieron los cartagenistas gracias al acierto de Atxeke, Orfila, Jesús Carrillo, Juan Moreno, Antonio López, Ismael y Queijero, mientras que los los albinegros anotaron Hicham, Acevedo, Juanjo, Yarik y Kilian. El séptimo lanzado por el canterano Pablo Roig se lo paró el arquero local Joao Costa y así el trofeo se quedó en la ciudad departamental.

El conjunto castellonense, en líneas generales, mejoró la imagen ofrecida en los tres últimos partidos de pretemporada ante un serio rival como el FC Cartagena, el vigente campeón del grupo IV de Segunda B. Los albinegros se adelantaron con un cabezazo de Máyor, y los departamentales igualaron desde los once metros por mediación de Atxeke.

Repitió planteamiento Sergi Escobar en el último ensayo de la pretemporada. Un planteamiento serio, para las buenas citas lejos de Castalia. Un claro 4-3-3 con el que el rival no se acaba de encontrar a gusto en el terreno de juego. Y es que el once que presentó el entrenador, parecido al que jugó contra el CD Teruel en el penúltimo amistoso, dejó bien a las claras cuáles son las intenciones del preparador de Almassora.

Álvaro Campos estuvo seguro en la portería, en defensa los laterales volvieron a ser para el joven ilicitano Rubén García y para el experimentado jerezano Ramón Verdú. En el eje de la zaga la veteranía de Paco Regalón y la clase de Eneko Satrústegui (uno de los dos podría ser sustituido por Carlos Delgado). En el tridente del centro del campo repitieron Theo García, Rafa Gálvez y Marc Castells; y los tres más adelantados José Carlos, Máyor y Hicham.

A unos les gusta más y otros menos este tipo de planteamientos sin extremos puros y duros. Pero para esto está la pretemporada, para hacer pruebas, ensayos con probetas. A partir del próximo sábado no habrá balas de fogueo. Ante el Atlético Baleares habrá mucho en juego: puntos. Y con todo ello, la primera parte en el Municipal de Cartagonova finalizó con el empate inicial, pero a un gol.

Y es que en el minuto 21 una falta lateral fue cabeceada a la red por el máximo goleador del CD Castellón en esta pretemporada, el aspense Máyor. Cuarto gol para el ex del Reus. Una ventaja en el marcador que duró doce minutos. Tiempo suficiente para que el colegiado cobrara manos del central navarro Eneko Satrústegui, y desde los once metros Aketxe puso la igualada (1-1).

Reanudación

La segunda parte arrancó sin cambios. Poco a poco fueron llegando, al menos en el CD Castellón. Sergi Escobar iba refrescando el equipo, cambiando el dibujo táctico al 4-4-2 a partir del minuto 62. En el minuto 75 tuvo el 1-2 el conjunto de la capital de la Plana, pero no acertó. Así como el joven extremo local Jesús Carrillo tuvo el 2-1 en el minuto 83, a pase de Aketxe, pero tampoco acertó. Se llegó al final y en la ruleta de los penaltis la suerte sonrió al FC Cartagena.