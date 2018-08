l'adaptació als nous temps han sigut una constant en l'acció dels governs amb Compromís. I entre les renovacions de les quals ens enorgullim especialment hi ha les que hem impulsat a la Residència Municipal per a Persones Majors i Dependents d'Almassora, la qual ha tancat l'exercici comptable amb saldo positiu després de portar endavant nombroses millores estructurals.

Molts almassorins i moltes almassorines ens referim al centre com la 'resi', perquè per a nosaltres aquest és un servei molt proper i al qual recorren centenars de famílies del municipi que tenen a casa a persones majors que requereixen d'atenció constant. Totes i tots, en algun moment, necessitarem en primera persona o per a familiars i amistats, serveis geriàtrics especialitzats i tindre'ls prop de casa és una vertadera sort.

Per això volem que la nostra 'resi' i el seu personal estiguen en les millors condicions possibles. Després de molts anys de patiments continus per no arribar a tot amb un pressupost reduït, hem recuperat la plantilla que tenia el centre abans de les retallades del PP. Gràcies al treball constant del gran equip professional de la casa (eixa és la sensació dels almassorins i les almassorines, que és una gran casa), hem pogut renovar borses i crear-ne de noves. Gràcies a l'esforç de totes i tots, ha estat possible adaptar-nos a les necessitats actuals. Primer ho vam fer contractant una treballadora social i amb reforços a l'estiu i en hores puntes i ara, amb la contractació d'una tècnica en Gestió i Administració Pública i una auxiliar de cuina i neteja.

També hem crescut com a centre, amb l'ampliació dels programes i les activitats que realitzem per a les nostres persones residents i usuàries del centre de dia. De nou, gràcies a l'equip professional (i sobretot humà) de la residència, hem aconseguit que les persones usuàries facen teràpia amb gossoas, exercicis per evitar caigudes, excursions a la platja a l'estiu, que juguen amb l'alumnat d'infantil i que visiten els seus pobles natals (en moltes ocasions, per última vegada).

El nostre compromís amb la millora d'aquest centre ens ha portat a renovar el mobiliari i l'equipament, instal·lar aire condicionat, introduir nous programes informàtics que faciliten la comunicació amb les famílies... I tot açò ha sigut possible gràcies a l'esforç inversor de la Generalitat i de l'Ajuntament en els successius anys en què governem.

Celebrem que maneres de gestionar com el model Cotino hagen passat a la història. Ara tenim un Compromís amb la nostra gent gran, a qui devem tot el que som. Ara ens preocupem per totes les persones i les persones majors, com a col·lectiu de risc i per tot el que han fet per nosaltres, mereixen tota la nostra consideració. Ara treballem per uns serveis públics de qualitat que donen a qui els necessita la millor atenció possible. Si unim aquestes dues variables obtenim el que és la nostra 'resi': la casa que volem per als nostres iaios i iaies.