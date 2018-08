No te cuentan la verdad

uena duro, pero el bipartito no le está contando la verdad a los castellonenses. Para quien aún no lo sepa, Castelló lleva 10 años sin Plan General, ahora estamos inmersos en la elaboración de uno nuevo que ordenará nuestro urbanismo y nuestra ciudad para los próximos 20 años y marcará nuestras posibilidades de crecimiento y cómo será o deberá ser nuestra ciudad. Este plan se divide en dos fases: el Plan Estructural, que son los grandes trazos de la ciudad, y el Pormenorizado, que inevitablemente bebe del primero y, por tanto, concreta lo que aquél ha determinado. El bipartito aprobó el primero, se abrió la fase de alegaciones, miles de castellonenses alegaron y ahí nos hemos quedado, porque el Ejecutivo local no ha contestado a las alegaciones 5 meses después. Pero sin embargo, pese a no responder ninguna alegación de los vecinos y, por tanto, no tener cerrado el Plan Estructural ni saber si se modificará o no, sacan a exposición pública la segunda fase, el Plan de Ordenación Pormenorizada. Sin duda, una gran temeridad y una auténtica barbaridad. Sólo podemos pensar que no van a aceptar ninguna enmienda vecinal y van a seguir con su proyecto inicial sin que las peticiones ciudadanas les hagan moverse ni un ápice de sus intenciones primeras. Porque si aceptan alguna enmienda, modificar el Plan Pormenorizado será una auténtico dislate.

Esto es una barbaridad, pero ¿dónde está el engaño? Lo desvelamos en el último pleno: El bipartito se excusa en que caducaban los plazos que marca la Ley pero ocultaron la posibilidad de prórroga que permite esa misma ley. El artículo 56.4 de la LOTUP dice que la declaración ambiental y territorial estratégica perderá su vigencia a los dos años, pero el mismo precepto legal señala esa posibilidad de pedir prórroga, por lo que lo correcto hubiese sido contestar las alegaciones presentadas por los ciudadanía, aprobar el Plan Estructural y, después, exponer al público el pormenorizado. Lamentablemente, Castelló en Moviment cayó en la trampa del bipartito. Se ha convertido en la marca blanca del PSOE, porque pese a que critica en prensa al Ejecutivo local, acaba firmando todo lo que le ponen encima de la mesa, hasta su sentencia de muerte si fuese necesario.

El equipo de Gobierno sólo está intentando tener el Plan General acabado antes de las elecciones, sea como sea, para venderlo como logro de legislatura. Da igual que el Plan más importante que marcará las próximas dos décadas de nuestra ciudad no responda a los intereses de los castellonenses, les da lo mismo, lo que importa es ganar votos. Olvidan que de lo que se trata no es de tener un Plan General, sino de tener el mejor Plan General posible y que responda a lo que quieren los castellonenses para Castelló y, sin embargo, en este Plan Pormenorizado los castellonenses no verán sus intereses reflejados si no se ha aceptado ninguna enmienda.

Y es que el bipartito que pregona la participación ciudadana, no la respeta: no lo han hecho con el cambio de nombre de la ciudad, una decisión que han impuesto y tomado totalmente de espaldas a los castellonenses, y parece que tampoco con el Plan General. Desde Ciudadanos hemos presentado enmiendas sobre dudas razonables relativas a aspectos formales del Plan Estructural, que lo podrían hacer peligrar. También hemos solicitado que el problema de Marjaleria se vehícule a través de un Plan Especial, siempre ajustado a la legalidad pero consensuado con los vecinos. Seguimos reclamando estas alegaciones y recordando al bipartito que éste no es ni debe ser su Plan General, sino el de todos los vecinos de nuestra ciudad y debe responder a sus demandas; debe ser un documento de ciudad, no de Gobierno ni mucho menos que se deba politizar.

Este Castelló mío, este Castellón nuestro. Ay, ay.