Sergio García se mantiene en la 25.ª plaza del listado mundial

La clasificación mundial del PGA Tour no presenta novedades esta semana, antes de que dé comienzo la Copa FedEx 2018. El castellonense Sergio García, que no podrá participar en dicha competición, conserva el vigésimo quinto puesto de la tabla. El golfista se quedó cerca de competir en la Copa FedEx, que arranca el próximo jueves 23 de agosto, pero no haber ganado el campeonato de Wyndham se lo impide. Estados Unidos es la gran dominadora de la clasificación con hasta tres atletas en el podio..