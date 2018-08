Desahucian por segunda vez a una pareja con un grado de discapacidad del 65 %

Un matrimonio de Castelló vive en una tienda de campaña tras sufrir un desahucio en el mes de agosto. Es la segunda vez que esta pareja, con una discapacidad del 65 %, debe buscar una alternativa para no dormir en la calle.

Todavía afectada por el desahucio, la mujer explica que han encontrado refugio en un camping castellonense, aunque teme concretar cuál por miedo a vivir un nuevo desahucio.

Dormir en una tienda de campaña no era la primera opción de la pareja, pero los precios de los alquileres no les dejaron más remedio. «Es imposible encontrar un piso que no pase de los 500 euros mensuales y los pocos que hay se alquilan enseguida por los turistas», detalla la mujer, que denuncia la burbuja del alquiler. Por más que buscaron, tampoco hallaron hostales libres, de modo que acudir a un camping se convirtió en su última opción para no pernoctar en la calle.

Ante la falta de pisos puente y viviendas sociales, los afectados por el desahucio optaron por la alternativa más económica. Incluso así, ambos requieren de la ayuda de los vecinos, que les facilitan comida para que puedan subsistir. «No es como estar en casa, pero logramos apañarnos», se consuela la mujer, quien se encarga de cuidar de su marido. Este último padece discapacidad desde hace menos tiempo que ella y todavía está en periodo de rehabilitación. De hecho, él es el que peor lo está pasando emocionalmente, en palabras de la afectada.

En el camping, el matrimonio dispone de baños y fregaderos, así como de la protección de los guardas que custodian la zona. Asimismo, la mujer asevera que contarían con asistencia sanitaria de forma inmediata en caso de necesitar ayuda con su discapacidad.

La pareja desahuciada asegura que el Ayuntamiento «está intentando solventar la situación y buscando alternativas». En ese sentido, la mujer confía en que se habilite una vivienda social o una solución similar antes de que llegue el frío y permanecer en una tienda de campaña sea inviable.

En busca de soluciones

La regidora de Castelló en Moviment, Paz Beltrán, apremia al Gobierno Municipal a que ayude al matrimonio. «El ayuntamiento es conocedor de este caso pero sus protocolos han fallado de nuevo», critica la regidora. Además, Beltrán lamenta que «las medidas de emergencia habitacional no estén a la altura de la necesidad ciudadana». Para ayudar a la pareja, la miembro de la formación asamblearia exige medidas como la búsqueda de un piso puente, la activación del protocolo municipal de coordinación en caso de desahucio y, más general, la ampliación del parque de viviendas sociales para evitar casos así.