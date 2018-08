Las piezas que faltan por encajar

Con la primera jornada de Liga superada y a falta de una semana y media para que cierre el mercado de fichajes, el Villarreal evidenció el pasado sábado ante la Real Sociedad que aún tiene algunas piezas por encajar en el puzle de su plantilla. Desde el entorno del club ya han señalado que no se descarta incorporar a otro mediocentro, sobre todo por los problemas físicos de Bruno Soriano y Javi Fuego. Además, los errores defensivos de los centrales también han abierto la posibilidad de contratar otro zaguero más para reforzar la línea que más debilidades ha mostrado durante la pretemporada.

En el caso de la medular, Santiago Cáseres ha demostrado estar a altura de la responsabilidad que ha tenido que asumir tan pronto. Pero se antoja que su presencia se quedará corta, a la espera de la recuperación de Fuego y ante la incógnita de Soriano. Aparte, con Trigueros y Morlanes como únicos mediocentros de perfil más creativo, apuntalar esta zona parece más que recomendable para afrontar tres competiciones esta campaña.

Atrás también se han observado deficiencias durante este verano. Los fallos contra la Real Sociedad de Asier Garitano sólo fueron la confirmación de las dudas que había dejado el Villarreal en la retaguardia, durante los amistosos estivales.

Funes Mori llegó para completar la rotación, pero todavía debe mejorar para generar mayor seguridad en la retaguardia. Calleja confía en Álvaro, pero mostró la temporada pasada que Víctor Ruiz no es titular para él. Bonera, con el técnico madrileño, logró afianzarse en el once inicial, pero de momento no ha tenido protagonismo.

Después de que la opción de Raúl Albiol no cuajara durante los meses de verano, no se ha cerrado la puerta completamente a contar con algún otro central. Una opción que buscará, sobre todo, alimentar la confianza en la zona de la retaguardia.



Profundidad en las bandas

Pero más allá de las necesidades más evidentes del equipo, el Villarreal también dejó entrever otras piezas por encajar en su estreno liguero. La marcha de Denis Cheryshev, cedido al Valencia, y Samu Castillejo, vendido al Milan, han reducido el potencial ofensivo del conjunto de Calleja.

Ante los txuri urdin, con el marcador en contra, se echó en falta contar con jugadores de desborde, capaces de dotar de mayor vértigo al juego del equipo castellonense. Con Alfonso Pedraza retrasado en el lateral, Cazorla y Fornals tuvieron que dejar su sitio a Trigueros y Raba. A pesar de su calidad, no pudieron darle al once de Javi Calleja la profundidad y la ruptura que necesitaba el Villarreal en ese momento.

Además, también faltar por ver cómo encajarán Carlos Bacca y Nicola Sansone. Gerard Moreno y Toko Ekambi aparecen como teóricos habituales, los referentes ofensivos. Con partidos en Europa League y Copa del Rey, todo hace pensar que el colombiano permitirá descansar al catalán y al franco-camerunés. Con su experiencia, sabrá adaptarse a este rol.

Pero en el caso de Sansone, después de que haya estado en la rampa de salida durante todo el verano, habrá que ver cómo responde esta campaña. Calleja señaló que puede ser un futbolista útil para esta temporada. Sería una buena noticia para el equipo poder recuperarlo para la causa en una campaña tan larga.