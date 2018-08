El PSOE asegura que los Cercanías a Vinaròs serán una realidad pronto

El secretario de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Costas de la Ejecutiva Provincial del PSPV-PSOE, Guillem Alsina, celebró que el concejal del PP de Vinaròs, Lluís Gandia, «se atreva a reivindicar ante Pedro Sánchez lo que nunca fue capaz de solicitar a Mariano Rajoy». No obstante, le recomienda «que no sufra» porque «con el Presidente Sánchez y el ministro Ábalos, los trenes de Cercanías a Vinaròs pronto acabarán siendo una realidad».

Así lo aseguró afirmando que «los socialistas sí tenemos palabra, porque nosotros hacemos aquello que decimos que vamos a hacer, a diferencia de lo que ocurre con los representantes del Partido Popular».

En este sentido, recordó que el exministro De la Serna prometió los trenes para la primavera de 2018 y que «cuando se produjo el cambio de gobierno, el nuevo titular de la cartera de Fomento se encontró con la desagradable sorpresa de que el gobierno del PP no había realizado los preceptivos trámites administrativos que exige la ley para poner en marcha un proyecto de estas características».

Alsina, que también es primer teniente de alcalde de Vinaròs, puso de manifiesto que «toda la propaganda lanzada durante meses por los señores Rajoy, De la Serna, Barrachina y Gandia, ha sido otra tomadura de pelo; estos señores del PP han estado 6 años y medio prometiendo cosas que no han hecho y que sabían que no iban a hacer».

No obstante, el dirigente socialista agradeció «la confianza que el concejal del PP, Lluís Gandia, tiene en Pedro Sánchez y en el Partido Socialista; como sabe que el PSOE cumple, ahora está dispuesto a reivindicar aquello que no se atrevió a pedir en su día a Rajoy por dos motivos: porque no quería poner en peligro su silla municipal y porque como destacado militante que es del Partido Popular, sabía que el PP se estaba limitando a vender humo a la ciudadanía».

El PP exige la puesta en marcha de los doce trenes prometidos

El PP de Vinaròs exige al gobierno de Pedro Sánchez que deje de retrasar la entrada en servicio de los doce trenes que han de unir diariamente Castelló con la capital del Baix Maestrat.

El portavoz municipal adjunto del PP, Lluís Gandía, dijo ayer que «ya estamos en la segunda quincena de agosto y el gobierno del PSOE sigue sin poner fecha a la llegada de los doce trenes Regionales que el gobierno del PP aprobó, presupuestó tal y como ya reconocen todos los partidos».

Gandía recordó que «si a finales de mayo Pedro Sánchez no hubiera presentado la moción de censura hoy entre Vinaròs y Castelló circularían doce trenes Regionales porque, como reconocieron los sindicatos de RENFE, estaba todo a punto para la firma del contrato entre el Ministerio y Renfe, pero el PSOE ha decidido retrasar al máximo la puesta en marcha del servicio para que se olvide que fue el gobierno del PP quien logró convertir en realidad una demanda histórica de nuestra comarca».

Para los populares vinarocenses, «la irresponsabilidad del PSOE al retrasar la puesta en marcha de los trenes perjudicará especialmente a los jóvenes estudiantes que comenzarán el curso en las universidades».