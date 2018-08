Las reses de Germán Vidal volverán a protagonizar las Entradas de Segorbe

Germán Vidal será finalmente la ganadería contratada para la realización de las internacionales Entradas de Toros y Caballos de Segorbe. Así lo confirmaron ayer desde el consistorio después de que el pasado lunes 20 de agosto se abrieran las ofertas presentadas para proceder a la adjudicación.

El de Cabanes, que fue el único hierro que se presentó al concurso público sacado por el ayuntamiento ateniéndose a la ley, tras comprobar los requisitos, será de nuevo el encargado de la semana de Entradas de Toros y caballos con sabor internacional.

Después de que el pasado marzo la ley exija sacar a concurso público los espectáculos que cuesten más de 15.000 euros, como es el caso de la Entrada, el consistorio se ha visto este año obligado a licitar sus Entrada y el espectáculo previo de la Tría, donde el ganado pasta por el río y posteriormente es subido por los pastores en una recreación histórica de lo que se vivía en tiempos pasados.

El concejal de festejos taurinos, Enrique Máñez, se mostró ayer satisfecho y tranquilo porque finalmente sea Germán quien, con más de treinta años de experiencia, vuelva a ser el encargado de hacer las Entradas. «Él trabaja durante todo el año seleccionando a las reses, tiene ganado suficiente y sabe perfectamente de lo que va la Entrada y lo que supone, que no valen todos los animales. Su profesionalidad, experiencia y el equipo que tiene son valores que nos hacen sentirnos más tranquilos», puntualizó.

El edil aclaró que, tras salir la nueva ley, no ha quedado más remedio que hacerlo así. «Ha venido gente de Segorbe a intentar ayudarnos para no tener que sacarlo a concurso, como separar lo que es el espectáculo de la tría por un lado y por otro lado la Entrada en sí, pero eso no se ajusta a la legalidad, por tanto, teníamos claro que así no se iba a acometer, porque debemos cumplir la ley», aclaró Máñez.

Fue hace 32 años cuando el padre del actual ganadero, Germán Vidal, realizó las Entradas de Toros y caballos de Segorbe. Desde entonces, Vidal siempre ha llevado a cabo, tanto la tría en el río, como lo que hoy día es la Entrada chica y también las Entradas en sí. Este año, con más de cien años de historia, volverá a vivir la tradición.