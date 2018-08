Fallece Vicent Martínez, hijo predilecto de la Vall y fundador del máster de la Paz de la UJI

El hijo predilecto de la Vall d'Uixó y fundador del máster de la Paz de la UJI, Vicent Martínez Guzmán, ha fallecido hoy como consecuencia de una enfermedad. El ayuntamiento de la localidad, donde nació Martínez en 1949, ha decretado dos días de luto oficial. Las banderas del consistorio ondearán a media asta y la corporación municipal asistirá a su sepelio de forma oficial.

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó pone en valor su trabajo por la paz desde la dirección de la Cátedra Unesco de Filosofía para la paz de la Universitat Jaume I y con la elaboración de numerosos estudios académicos sobre la paz, sector en el que era un referente mundial.

Agradece su contribución a que la ciudad forme parte de la red de alcaldes por la paz, a la creación del Museu de la Pau ahora recuperado y a la apertura del Espai d'Igualtat i Pau, donde Vicent Martínez Guzmán y su obra tendrán un espacio destacado.

Era doctor en Filosofía y fundador del Máster Universitario Oficial y Doctorado en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo; cofundador del Centro Internacional Bancaja para la Paz y el Desarrollo, galardonado con la Medalla de Oro Mahatma Gandhi para la Paz y la No-Violencia en 1999, y promotor de programas de estudios para la paz y el desarrollo en diferentes universidades de todo el mundo.

La consellera de Obras Públicas y Vivienda, María José Salvador, ha mostrado sus condolencias: "Ets el nostre valler més ilstre. Vaig tindre l'oportunitat de ser alumna del máster per la Pau que dirigies. Vaig tindre ocasió de treballar al teu costat. Avui es el dia mes trist. Allà on estigues et portaré sempre al cor. No puc evitar somriure recordant quan davant alumnes del tot el món tu sempre desis: la Vall d'Uixó i the center of the world".