Tapas y cerveza artesanal para las fiestas

La gastronomía es uno de los principales atractivos en las fiestas patronales en honor a Sant Joan Bapstista y el Sagrat Cor de Jesús. Nueve son los bares y restaurantes que este año participarán en la tradicional Ruta de la tapa, que se desarrollará en el casco urbano del 25 de agosto al 2 de septiembre. Del 1 al 9 de septiembre estará en Alcossebre, con 18 locales gastronómicos del núcleo costero. Además, este año como novedad se estrena la feria de cervezas artesanales Xibeert, que llegará el 29 y 30 de agosto a la plaza de les Escoles.

La ruta de la tapa contará con la participación de La solivella, Dolç i salat, Bon gust, La tasca, Ca Lucy, Cuadros, Rosaleda, Aquaria y El camp. Cada uno de estos nueve locales ofrecerá una tapa y una consumición por 2,5 euros o 3 euros, según el tipo de bebida que se elija. Una excelente manera de degustar las mejores tapas en un entorno festivo. Asimismo, entre las personas que completen el folleto con los sellos de los locales participantes se sorteará 40 tickets por valor de 15 euros cada uno para consumir en los bares y restaurantes que participen en la ruta.

La ruta de la tapa de Alcalà de Xivert se desarrollará desde el 25 de agosto al 2 de septiembre. Desde el 1 y al 9 de septiembre llegará a Alcossebre con la participación de New 21, Mesón Ximo, Gastrobar Antonio, El arenal, El mirador, La taberna, La salita, El quinto pino, Pikaporte, Don Pollo, Dora, Pizbur, Las fuentes, El fresco, My gellatto, Villa Susana, Berri Gora y Can Roig.



Feria de cervezas artesanales

La feria de cervezas artesanales Xibeert es la otra gran cita gastronómica de las fiestas. La plaza de les Escoles acogerá los días 29 y 30 de septiembre este encuentro en que habrá cervezas artesanales valencianas e internacionales. Además, habrá música en directo y estantes de comida con la asociación Tomata de penjar, Joves Alc y Fadrines Santa Teresa. El día 29 habrá una cata de cervezas valencianas y el 30 de cervezas internacionales.