El club tardó 55 días en comunicar sus preferencias para la reforma de Castalia

La polémica arrancó con las declaraciones del presidente del CD Castellón, Vicente Montesinos, tanto las del miércoles 16 en Castalia tras la inundación de los bajos del estadio, como el pasado martes en los micrófonos de 'Radio Castellón' donde denunció el mal estado de Castalia, el posible riesgo de que se caiga parte de la estructura y del escaso apoyo recibido del Ayuntamiento para adecentar la instalación municipal, que no cuenta con un convenido firmado y actualizado para su cesión al club. Además, Montesinos reclamó una intervención urgente y dejó entrever que podría dejar su cargo ante este panorama. Ayer 'Radio Voramar' tuvo acceso al informe de prioridades de reforma que el Ayuntamiento le solicitó al CD Castellón y que éste tardó 55 días en hacerle llega a la comisión creada para llevar el tema de Castalia, y en ella no había ninguna prioridad de peligro en la estructura del estadio, y sí temas como reformas en la sala de prensa y las oficinas, o mejorar la iluminación del estadio.

Ayer 'Radio Voramar' desveló el informe de los técnicos que redactaron ahora hace justo un año sobre el estado del Estadio Castalia. En éste se hace referencia a que no hay riesgo de salud de la estructura de la instalación, que no hay riesgo de desprendimientos o de que se caiga alguna pared o viga. Otra cosa son los muchos desperfectos que cuenta el estadio en sí: suciedad, excrementos de aves, WC rotos o en pésimo estado, facilidad a inundaciones, ratas y más cosas. Pero, a día de hoy, no hay riesgos de que se caiga parte de una tribuna, pared o algo similar. En este sentido, habría que diferenciar las grandes obras, que correrían a cargo del Ayuntamiento y las de menor, de mantenimiento, que corresponden al club.

A todo ello, la Fedpecas ha convocado a todos los aficionados, peñas y asociaciones para mañana a las 19.00 horas una concentración pacífica y cívica, en la calle Huesca, como protesta por el precario estado de Castalia.



Polémica

El caso es que mañana regresa la competición y Castalia volverá a acoger a miles de castellonenses. Se encontrarán el mismo estadio donde se celebró el ascenso de categoría. En sesión plenaria se aprobó un millón de euros para acometer mejoras, pero a día de hoy por unas razones y otras no se ha invertido nada. El concejal Enric Porcar apuntó ayer en redes sociales que el lunes comenzarán algunas obras.

El CD Castellón y el Ayuntamiento de Castelló han demostrado no saber manejar las formas y los tiempos, y han visto como en diez días la situación entorno al club de la capital de la Plana crispado y tensado. La guerra abierta entre la entidad futbolística y el consistorio, o entre Vicente Montesinos, presidente del CD Castellón, y Amparo Marco, primera edil del ayuntamiento, se ha agravado. Ayer, ésta en las redes sociales denunció la «actitud beligerante» de algunos aficionados hacia su persona, con presuntas amenazas hacia su familia. Todos pueden tener la razón o no tenerla, pero llegar a este extremo no habla nada bien de cara al exterior.

«La presión para conseguir un objetivo la puedo entender; el acoso no. Velaré por la integridad de mis hijas que nada deben en este sinsentido. Quien quiera saber del convenio que se dirija al concejal delegado de Deportes, Enric Porcar», empezó diciendo. «No entiendo la actitud beligerante contra una persona que desde que es alcaldesa ha tratado de salvar al CD Castellón manteniendo infinidad de reuniones, pidiendo desde hace dos años que se redactara el convenio que diera seguridad a ambas partes y anunciando un millón de euros de inversión», abundó la alcaldesa.