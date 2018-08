Riera: «No hay más secreto que trabajar y saber competir»

Roger Riera repite esta temporada en el Villarreal B, y con 23 años pasará a ser uno de los más 'veteranos' del primer filial amarillo que ha sufrido un gran cambio en su plantilla. El central barcelonés es consciente de que de inicio costará todo un poco más, pero se mostró optimista. «No hay más secreto que trabajar, mejorar y saber competir en especial fuera de casa donde tanto cuesta hacerlos en esta categoría», declaró en 'Radio Vila-real'.

El zaguero dijo estar «con ganas de que comience la competición», y calificó de «partido duro» el que les espera el domingo contra el Lleida en el Camp d'Esports (20.00 horas). Señaló al exigente calendario que tiene la escuadra 'grogueta' en este inicial ligero. «No es fácil, y por la experiencia de estos últimos años en Segunda B no me he encontrado ningún partido fácil. Así es que serán todos complicados, para todos los equipos», destacó.