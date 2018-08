La gran noche de Mireia Andreu

En la plaza del Ayuntamiento de l´Alcora se celebró ayer la proclamación de la reina de las fiestas 2018. Mireia Andreu Muñoz, y sus damas de honor: Lydia Pérez Nebot y María Miralles Gasion, quienes comparecieron y disfrutaron de una velada que aseguran que «no olvidarán nunca».

«El día por el que más nerviosa estoy es el de la proclamación y aunque creo que es inevitable no estarlo, no me da miedo» nos confesó la reina días antes del acto.

Durante el acto y después las protagonistas del día fueron felicitadas y aplaudidas por todos los asistentes.

El evento fue conducido por Arianne Olucha Monfort y Carlos Esteban López. Ocuparía el estrado de Mantenedora María Jesús Ten Seguer. Después de la proclamación y coronación, en la Pista Jardín, se celebró la Gran Cena de Gala amenizada por las orquestas Kripton y Titanic. La cena fue servida por la Sala Rex y a continuación se completó la noche con un espectáculo teatral a cargo de la compañía A Tabalades, que puso en escena los sainetes: «Diàleg de les sordes» y «Els colombaires de profit».

Para hoy, en el «Bou per la vila» se procederá a primera hora al montaje de cadafales en los lugares de costumbre, finalizando ésta a las 10.30 horas de la mañana. Además, se organiza el Ral Lislot de la cerámica 2018. Esta es una etapa clasificatoria para pilotos de fuera de la provincia. A las 20.00 horas se procederá a la publicación de resultados y proclamación de los ganadores.

En la terraza del restaurante La Otra Parte, se puede disfrutar de la actuación de Cuerda Pa Rato Pasacalle a cargo de la Colla de Gegants y Cabuts de l´Alcora y a continuación del pasacalle por el recinto del encierro con la animación a cargo de salsa Rosa Xaranga-Show.

En cuanto a los actos taurinos de hoy, se celebrará un encierro de 6 toros cerriles de la ganadería de Hnos. Domínguez Camacho y patrocinado por el Ayuntamiento de l´Alcora.

Seguidamente se celebrará la prueba taurina y el pasacalle por el recinto taurino con la animación a cargo de Salsa Rosa Xaranga-Show seguido de más pruebas de los toros de la ganadería de los Camacho tanto para el primer como para el segundo toro. A la noche En el Pub Manhattan habrá una fiesta Aniversario con DJS invitados Y DJS residentes y en el parque Hermanas Ferrer Bou, habrán parques infantiles, castillos hinchables y talleres a cargo de «Alpe Animació». También se embolarán los toros probados durante el día junto con Actuación de La Red y discomóvil.