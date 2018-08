VIGÈNCIA DE GEORGE ORWELL

G eorge Orwell en la seua novel·la 1984 descriu un món angoixant –una distopia- on tot és control i vigilància per part d'un Estat repressiu. L'obra està inspirada en els lideratges totalitaris projectats en el Gran Germà que tot ho sap i tot ho veu, en una societat de consignes i veritats prefabricades i implantades en els individus. El cas és que en aquest segle XXI de les noves tecnologies i nous reptes de tot tipus, l'ombra d'aquest univers orwel·lià es fa més i més allargada. És com sentir la presència de moltes de les prediccions de l'escriptor, de manera subtil i sota noves aparences.

Ens agrada fixar-nos en personatges delirants de petits països (Kim Jong-un seria el paradigma) per parlar del nou Big Brother, però la qüestió és més complexa i afecta també a les democràcia consolidades, com és el cas dels Estats Units amb l'arribada a la presidència de Donald Trump. Tampoc queden fora altres models polítics d'enorme rellevància, com la Rússia de Vladimir Putin o la Xina de Xi Jinping. Al cap i a la fi, les tres grans potències mundials estan convergint -tot i que amb distinta intensitat i maneres- en l'exercici autoritari del poder, per no parlar de flagrants violacions de drets humans en molts casos.

També en Europa són temps propicis per al tremendisme polític, amb tota mena de discursos xenòfobs de dirigents polítics cínics i demagogs, per l'arribada de milers de desesperats sirians i d'altres zones de conflictes que fugen de la guerra i de la misèria dels camps de refugiats. Una guerra dels Estats Units i els seus aliats contra l'Estat Islàmic, on calia preveure les conseqüències sobre la població civil i atendre la previsible catàstrofe humanitària dels refugiats. No s´ha fet res d'això i, en canvi, s'està utilitzant el discurs antiimmigració amb l'argumentari de l'extrema dreta, amb una total irresponsabilitat i falta de lideratge moral, propagant allò que anomenen l'amenaça de la immigració.

Malauradament aquest missatge de la por va fent saó en sectors importants de la població europea, els quals s'han convertit en decidits votants de partits xenòfobs que, en molts casos, han pogut formar govern. Són els governs de la vergonya i la indignitat, com l'italià del feixista Matteo Salvini, i duen camí de contagiar d'ultrapatriotisme i racisme a molts països de la Unió Europea, justament quan més ens cal tot el contrari. És com una invitació a viatjar a un lloc on ja vam estar: al passat més tenebrós de l'Europa de la intolerància i l'aïllacionisme.

Aconseguir el rebuig al refugiat i a l'immigrat en general (a l'altre, al diferent) necessita de mecanismes de manipulació ideològica, però ja no cal una policia del pensament com passava en la susdita novel·la. Ara s'aconsegueix el mateix conformant el model desitjat de ciutadà mitjançant la propaganda i l'estratègia de la por. És així com va creixent l'autocomplaença i minvant l'esperit crític. En 1984 un Ministeri de la Veritat reescriu la Història a conveniència del poder; en el 2018, amb tal finalitat, hem inventat la mentida emotiva en forma de postveritat, de manera que es creen estats d'opinió que suplanten la informació en estat pur. S'ha establit així un nou concepte que resulta una sofisticada versió del malson d'Orwell i sense necessitat d'exercir la repressió física.

A Espanya, durant els mandats de Rajoy, hem vist com s'intentava foragitar dels plans d'estudis les Humanitats, no fora que la gent decidira posar-se a pensar. I molt inquietant resulta també observar la falta de pluralitat amb la creació de les grans plataformes de comunicació -amb forta presència de la gran banca- monopolitzant la informació de premsa, ràdio i televisió. I les xarxes socials? Són un fre i una mica d'escapatòria de la manipulació informativa però també un amplificador de la neciesa perquè, com deia Umberto Eco, a les xarxes també té lloc una invasió dels idiotes.

En general, tornant a Orwell, el rerefons de tota la seua obra sempre és la condició humana. En "Homenatge a Catalunya", amb les circumstàncies de la Guerra Civil espanyola, ja va mostrar el seu fatalisme però també l'haguera inspirat i deprimit la mediocritat de l'Espanya dels últims anys, marcada per la ineptitud i la corrupció dels seus dirigents. Aquesta Espanya de la grisor on un tal M. Rajoy deia que tenia el vot de "la gent normal" i ara un tal Pablo Casado, el nou líder popular, ens alliçona tots els dies des de l'autoritat moral d'una titulació universitària sota sospita i un màster invisible, pendent de la possible imputació pel Suprem. I mentrestant, el neoliberal Albert Rivera, elabora el mateix discurs que el Partit Popular en torn al tema dels refugiats, raó per la qual l'Acnur (Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats) ha proposat reunir-se amb Ciutadans i el PP per demanar-los que abandonen els seus enunciats, per considerar que "s'allunyen de la realitat i endimonien els immigrants". Tant de bo s'aconseguira i renunciaren a l'estratègia electoralista del tot s'hi val.