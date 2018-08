El Villarreal C se estrena con derrota ante el Saguntino

Estreno con clara derrota del Villarreal C en el campo del Atlético Saguntino donde los jóvenes de Pere Martí no tuvieron opción. Empezaron bien, pero poco a poco los 'romanos' fueron mostrando su poderío. El encuentro quedó visto para sentencia a los siete minutos de la segunda parte. Incluso el colegiado benicarlando Rafael Bueno Miralles amenazó con suspender el partido si no cesaban los gritos racistas hacia el asistente de origen magrebí, aunque afincado en La Jana, Aly Ezaydy Boulman.

La reacción del filial llegó en la segunda parte. Con el 3-0 se relajó un poco el equipo de Sagunto, y fue cuando el equipo de la Plana Baixa creció y mejoró. El hispano-argentino Juan Agüero fue el encargado de recortar la ventaja (el 3-1). Sin solución de continuidad, el central sevillano Copete cabeceó a la red, pero se le anuló el gol, como en la primera parte se le anuló otro al zaragozano Millán.