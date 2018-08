Duro estreno en casa del Lleida para un Villarreal B muy cambiado

Se alza el telón competitivo para el Villarreal B de Miguel Álvarez que esta tarde visita un campo donde tradicionalmente le ha ido bastante bien, pero al que acude con muchas incógnitas ya que presenta un equipo totalmente novedoso respecto al de la temporada pasada. Más joven y con muchos chavales que han dado el salto del segundo filial durante este verano. Un bloque de futbolistas que, a buen seguro, irá de menos a más. Hay que darle tiempo a los muchos debutantes que deben cogerle las medidas a una categoría que es muy exigente, dura y complicada.

Una primera cita liguera en la que el Villarreal B acude con tres bajas. Dos ya se sabían de antemano porque son futbolistas que se recuperan de lesiones que requieren de mucho tiempo, caso del extremo murciano Adrián Riera (fichado del Toledo), que en enero se rompió los ligamentos de su pierna derecha, así como el delantero burgalés Mario González, que en junio se rompió el quinto metatarsiano de la pierna derecha y encara la recta final de su recuperación antes de poder volver a competir. El otro jugador lesionado es el central gaditano José Castaño, con problemas en el tobillo tras el penúltimo amistoso de pretemporada.

Enfrente el filial amarillo tendrán esta noche a un Lleida Esportiu que la temporada pasada fue de menos a más y que ahora pretende ser fuerte y competitivo desde el pitido inicial en busca de uno de los puestos de privilegio de la categoría. El conjunto de la Terra Ferma, entrenado por Gerard Albadalejo, también presenta un bloque con muchos refuerzos, siendo el último el central mallorquín aunque nacionalizado dominicano, Tano Bonin, que jugó en el filial del Villarreal hace tres años, para después marchar a Osasuna. Ha sido el último fichaje de los ilerdenses y se desconoce si podrá jugar o no. En el once titular complicado porque llegó este jueves pasado a la disciplina del equipo catalán. Marc Trilles será baja por sanción, y Xemi y Jaime Almagro no estará disponible por lesión.

Buen campo

El Villarrel B ha visitado hasta la fecha en siete ocasiones el Camp d'Esports de Lleida a lo largo de la historia, todos en Segunda División B. Estos precedentes finalizaron con tres triunfos, tres empates y una sola derrota (2-0 la temporada 2014-15).

El equipo de la Plana empató las dos últimas visitas. Además, venció por última vez en casa del Lleida Esportiu la campaña 2015-16 (0-1, Fran Sol), y antes lo hizo las temporadas 2013-14 (1-2, Nahuel Leiva y Albert Blázquez) y en la 2007-08 (0-2, tantos anotados por David Fuster).

En la última victoria en el campo del equipo catalán, el conjunto amarillo que dirigía Paco López jugó con Aitor; Édgar Ié, Peris (Javi Ramírez), Mauro, Pablo Íñiguez, Antón (Ramiro), Aitor Cantalapiedra, Rodrigo, Fran Sol, Carlos Martínez y Alfonso (Leo Suárez).