Evitar que la historia se repita

El Villarreal afronta esta noche un clásico contemporáneo de la Liga. Los amarillos, con la necesidad de sumar algún punto si no quieren repetir el arranque de dos derrotas consecutivas que tanto marcó a Fran Escribá la temporada pasada, deben meterle mano a un viejo enemigo muy conocido como es el Sevilla. Aún sin urgencias en los primeros pasos de la temporada, pero con la intención de estrenar el casillero de puntos cuanto antes, el submarino de Javi Calleja se medirá al proyecto de Pablo Machín que lleva seis victorias en los siete partidos oficiales que ya acumula.

Dinámicas contrapuestas para dos equipos llamados a pelear por uno de los puestos europeos. Los hispalenses, embalados hacia la fase de grupos de la Europa League tras eliminar a Ujpest Dosza y Zalgiris y ganar por 0-1 el jueves al Sigma Olomouc, terminaron la primera jornada como líderes tras ganar por 1-4 al Rayo. Por su parte, el Villarreal tropezó por culpa de los errores propios ante la Real Sociedad. Confirmó las dudas en defensa entrevistas en la pretemporada, y debe reivindicarse, más ante un rival directo por una de las plazas de honor en la Liga.

Para este compromiso, los castellonenses viajaron ayer a la capital andaluza con tres bajas por lesión. Dos de sus mediocentros, como son Javi Fuego y Bruno Soriano, siguen en el dique seco. El primero está en fase de recuperación tras someterse a una artroscopia en su rodilla derecha y el segundo sigue con su proceso de readaptación tras una extirpación de osteofito en tuberosidad anterior tibial de su pierna izquierda. En el caso de Bonera, aunque se había especulado que estaría disponible para este duelo, todavía se recupera de una rotura muscular en su pierna derecha.

Calleja sí que podrá contar con Jaume Costa, pero el técnico madrileño señaló en rueda de prensa que no habrá castigo a la línea defensiva del estreno liguero. Por eso, se espera que Asenjo, Mario, Álvaro, Funes Mori y Pedraza formen la retaguardia. Por delante, Trigueros debería formar la pareja de mediocentros con Santiago Cáseres. Fornals se mantendría en la derecha y, Ekambi y Gerard Moreno serán los puntales ofensivas. La duda está en la izquierda donde Cazorla podría dejar su sitio al mexicano Layún.



Descanso a los titulares

El Sevilla llega a este duelo con la carga de haber jugado entre semana en la República Checa contra el Sigma Olomouc. Pero el once de Machín no diferirá mucho del que presentó ante el Rayo hace siete días en Vallecas. En Chequia, descansaron jugadores clave para el técnico soriano como el danés Simon Kjaer, el defensa argentino Gabriel Mercado, el lateral Sergio Escudero o los medios Roque Mesa y el ítalo-argentino Franco Vázquez. Ellos formarán la espina dorsal del once.